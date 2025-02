En marge du Conseil d’administration de l’Association mondiales des services d’emploi public tenu à Paris (France), le Directeur général de l’Agence nationale pour promotion de l’emploi (Anpe), Ibrahim Ag Nock a présenté son bilan à la tête de l’Association africaine des services d’emploi public (Aasep) composée d’une vingtaine de pays africains.

Pour le Dg de l’Anpe et non moins président de l’Association africaine des services d’emploi public (Aasep), au cours de ce conseil d’administration de l’Association mondiales des services d’emploi public, les déférentes associations ont présenté leur rapport d’activités. Ainsi, il dira qu’au niveau africain certains indicateurs ont été atteints notamment : la formation de 13 conseils-emplois ; l’élaboration des guides en technique de recherche d’emploi pour la certification afin d’harmoniser les approches des membres de l’Aesep, la tenue en 2024 du Comité exécutif en marge de la conférence internationale de Genève qui a pu valider les trois grands projets phares du mandat du Mali parmi lesquels la créations des Centres africains de conseils-emplois qui sera couronné lors du congrès mondial prévu en 2025 en Côte d’Ivoire.A l’en croire, au cours de cette assises certaines décisions seront prises à savoir : l’ouverture officielle du centre africain de conseil-emploi, un projet phare du mandat du Mali. Il a ainsi saisi l’occasion pour saluer les plus hautes autorités du Mali pour la confiance en lui placée dans le cadre de cette mission. Et d’ajouter que conformément à la vision des autorités maliennes, le mandat du Mali a pu faire en sorte que l’approche inclusive en termes de termes de rapprochement de conseil-emploi, des demandeurs d’emploi et les groupes cibles dans les déférentes composantes du marché du travail soit une réalité à travers les projets liés aux programmes développement des emplois verts.

Aussi, il a rappelé que les pourparlers sont en cours afin de mettre en place le secrétariat permanent de l’Aasep courant 2025 que sera logé à Yaoundé au Cameroun et animé par le coordinateur au Mali, la charpente opérationnelle de toutes les décisions qui prises lors des activités de l’organisation permettant la pérennisation et l’appropriation des acquis.

Boubacar Païtao

