Vol de carburant à EDM-SA : D’inimaginables voleurs démasqués à travers la saisie de seulement 24 bidons de gasoil

Le ridicule ne tue plus au Mali, encore moins la honte. Un réseau de voleurs pas comme les autres a été démantelé à la centrale de Balingué de la société Énergie du Mali (EDM-SA). L’information a été donnée par la Direction de la société à travers un communiqué en date du 28 septembre 2024.

La crise énergétique au Mali ne finit d’étonner l’opinion nationale. Beaucoup de communications ont été faites sur les causes de cette crise. Parmi celles-ci, l’opinion a le plus retenu la question de carburant. D’ailleurs, c’est le Ministre de l’Energie, qui, dans un entretien accordé au journal télévisé de 20 h de l’ORTM de l’année dernière, a été le premier à évoquer cette question. Ce jour-là, Mme Bintou Camara a parlé de détournement de citernes de gasoil destinées à alimenter les différentes centrales de la société EDM-SA.

A l’en croire, plus de 50 citernes avaient pris une autre destination. Depuis lors, des mesures avaient été prises pour que de telles pratiques cessent dans l’entreprise.

Hélas ! Le vol de carburant a refait surface au grand étonnement de toutes et de tous. Si la quantité de gasoil, 24 bidons de gazoil, est insignifiante par rapport aux citernes détournées dans un temps précédent, c’est la qualité des personnes qui se sont rendues coupables de ce vol qui a dépassé l’entendement de l’opinion nationale.

Que s’est-il passé ?

D’après des sources, c’est l’interpellation d’un conducteur de tricycle lors d’une patrouille qui a abouti au démantèlement du réseau. Le tricycle contenait 24 bidons de 20 litres remplis de gasoil. Lors de son interpellation par les forces de l’ordre en patrouille, le conducteur a avoué ne pas être le propriétaire des bidons de gasoil

et qu’il lui a été dit de conduire ces bidons quelque part et en retour récupérer de l’argent pour ceux qui l’ont réquisitionné pour cette course. A la demande des forces de l’ordre, le conducteur les a conduit au niveau de la centrale de Balingué. Ainsi, plusieurs personnes ont été arrêtées sur place et d’autres par la suite.

D’après le communiqué de la société EDM-SA, il s’agit de trois employés de la société SES SMART ENERGIES, un élément de la garde nationale, un élément de la société de surveillance et de gardiennage (NATA), un Commissaire (Compol) de police. Ils ont été mis à la disposition des enquêteurs à l’exception du Compol qui demeure introuvable, d’après le communiqué. Le fait que le commissaire de police en question reste introuvable, prouve qu’il se reproche quelque chose.

Un cas similaire s’est produit à Mopti

Au même moment, il nous est revenu d’apprendre que trois agents de l’Hôpital régional “Sominé Dolo” de Mopti ont été interpellés pour vol de carburant. Quelle insouciance !

D’après le media “Mali 24” dans une publication en date du 30 septembre 2024, l’information, longtemps murmurée dans les salons feutrés de la ville de Mopti, la Venise malienne, a finalement été confirmée à travers un communiqué du Ministre de la Santé et du Développement Social, le Médecin Colonel Assa Badiallo TOURE.

Selon les termes du communiqué, les services de l’hosto en question ont appréhendé en flagrant délit de vol de carburants trois membres du personnel, qui ont d’ores et déjà, été mis à la disposition de la justice.

Le Directeur général de l’hôpital SOMINÉ Dolo de Mopti, Dr Oumar GUINDO, dans un communiqué rendu public le samedi 28 septembre 2024, explique que, dans la nuit du 16 au 17 septembre 2024, une patrouille de la gendarmerie de Sévaré a intercepté deux agents de l’hôpital, dont un chauffeur et un technicien de maintenance, en possession de six bidons de 20 litres de gasoil à bord de l’ambulance de garde. Le lendemain, un troisième agent a également été mis en cause. Le directeur souligne qu’une enquête a été ouverte par la Brigade de Recherche de la Gendarmerie de Sévaré afin de faire toute la lumière sur cette affaire.

De son côté, le ministère de la Santé et du Développement Social souligne qu’en dépit des efforts pour assurer la continuité de la fourniture d’électricité aux structures de santé (CSCOM, CSRéf, hôpitaux…), il est consterné de constater que des individus peu scrupuleux tentent de se servir dans les stocks de carburant destinés aux établissements de santé. Le ministère avertit que toute personne appréhendée en possession de biens publics relevant de son département devra répondre de ses actes devant la justice. Enfin, le Ministre de la Santé et du Développement Social saisit cette occasion pour saluer la vigilance de la Direction de l’hôpital SOMINÉ Dolo.

Ces deux affaires de vol de carburants viennent mettre en exergue le niveau d’enracinement de la corruption et de l’enrichissement illicite dans notre pays. Elles ne sont que le reflet d’une société au bord de l’effritement dans laquelle les valeurs cardinales d’intégrité et de dignité et d’honneur sont foulées au pied. Le Mali kura, dont nous rêvons, a du chemin à faire.

Adama Coulibaly

