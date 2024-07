Depuis quelques années, le Secrétaire général de l’Union Nationale des Travailleurs du Mali (UNTM), M. Yacouba Katilé, se bat pour l’unité, la paix, la cohésion et la stabilité au Mali. C’est pourquoi, il a placé tous ses mandats à la tête de la plus grande Centrale syndicale sous le signe du ‘’Syndicalisme de Développement’’. Ainsi, dans ce sens, il a mené plusieurs actions pour le développement du Mali et pour la défense des intérêts moraux et matériels des travailleuses et travailleurs du Mali.

En effet, certaines organisations et groupe d’associations ont décidé de lui décerner des distinctions honorifiques pour le travail bien fait à la tête de l’UNTM et du Conseil Economique, Social, Environnemental et Culturel (CESEC) dont il est le Président. La cérémonie de remise de ces distinctions a eu lieu le vendredi 28 juin dernier dans la salle de réunion de la Bourse du Travail, siège de l’UNTM. Etaient présents à cette cérémonie, les membres du Bureau exécutif de l’UNTM, les membres des bureaux des différentes associations, à savoir le groupe ‘’Benkan Vision Mali Médias’’, ‘’Association pour l’Intérêt du Peuple’’ et ‘’l’Association de soutien à la Sécurité Routière’’.

Dans son message, le Secrétaire général du groupe ‘’Benkan Vision Mali Médias’’, M. Adama Maïga, a tout d’abord salué le Secrétaire général de l’UNTM pour son combat pour la justice sociale, les droits de l’homme, la défense des intérêts du Mali à l’intérieur comme à l’extérieur. Toute chose que le groupe ‘’Benkan Vision Mali Médias’’ a suivi avec une attention particulière. D’où les motivations profondes de cette distinction honorifique pour les services rendus au peuple malien.

Aussi, M. Adama Maïga a fait la genèse de la création du groupe BVMM. Un groupe de veille citoyenne créé en 2023 et qui suit de près comme de loin les personnes physiques et morales pour leur vision dans la construction du pays. Le choix du Secrétaire général de l’UNTM, M. Yacouba Katilé a été décidée lors d’une Assemblée générale au cours de laquelle le choix a été unanimement porté sur lui.

Au nom du groupe de l’‘’Association pour l’Intérêt du Peuple’’ et ‘’l’Association de Soutien à la Sécurité Routière’’, M. Abdoulaye Fofana dit 120 a salué les efforts louables consentis par le Secrétaire général de l’UNTM pour la paix et la stabilité au Mali. Cependant, il s’est réjoui des actions menées par l’UNTM sous le leadership de Katilé qui rentrent dans la politique de développement du Président de la Transition, le Colonel Assimi Goïta et des deux associations, à savoir l’‘’Association pour l’Intérêt du Peuple’’ et ‘’l’Association de soutien à la Sécurité Routière’’.

Il a aussi mis l’accent sur la création de l’‘’Association de soutien à la Sécurité Routière’’ qui a vu le jour le 09 janvier 2018.

En réponse à ces différentes interventions, c’est un secrétaire général de l’UNTM très ému qui s’est adressé à ses hôtes du jour. Ainsi, comme on pouvait s’y attendre, M. Yacouba Katilé a adressé ses premiers mots à ses devanciers, ces ainés qui ont mené le combat avant et après l’indépendance du Mali. Car, a-t-il rappelé, avant l’indépendance du Mali, plusieurs syndicalistes étaient détenus dans les prisons à cause de leur vision syndicale pour la libération et l’indépendance du Mali. Aujourd’hui, le nom du Mali résonne sur tous les toits du monde.

‘’Et ce combat se poursuit aujourd’hui avec l’actuel Bureau Exécutif que j’ai l’honneur de diriger. Les acquis des travailleurs du Mali est le fruit du combat de l’UNTM. J’ai accepté d’arrêter toute initiative personnelle pour me mettre à la disposition des travailleurs, en particulier et du peuple malien, en général. Je continuerai de travailler davantage pour mériter cette confiance que vous venez de placer en ma modeste personne’’, a-t-il indiqué.

Le clou de la cérémonie a été la remise des différentes attestations. Ainsi, le groupe ‘’Benkan Vision Mali Médias’’ a décerné un trophée dénommé ‘’Best Of King’’ et une attestation de reconnaissance au Secrétaire général de l’UNTM. Ainsi, M. Katilé devient le meilleur des Rois pour le groupe BVMM. Quant à l’‘’Association pour l’Intérêt du Peuple’’ et ‘’l’Association de soutien à la Sécurité Routière’’, elles ont décerné une attestation de reconnaissance, une écharpe bâtie aux couleurs nationales, un insigne avec la forme de la carte du Mali et un trophée.

Y Sangaré

