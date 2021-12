Pour mettre fin aux rumeurs autour des questions de bourses d’études universitaires accordées à la République du Mali par la République de Tunisie, au titre de l’année universitaire 2021-2022, et dans l’optique d’informer le peuple malien sur le sujet, le Directeur General de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique (DGESRS), Pr. Bakary Camara a pris la parole. Pour la circonstance, il était entouré de son Adjointe, Pr. Nah Traoré et de M. Alou Doumbia, Chef de division bourse et Coopération.

En effet, selon les informations du Directeur Général Camara, c’est dans le cadre de la coopération bilatérale entre la Tunisie et le Mali que le Gouvernement de la République Tunisienne a accordé cinquante (50) bourses au Mali, au titre de l’année universitaire 2021-2022. A l’en croire, cette donation a été notifiée au Mali par la note verbale N° 97 du 19 juillet de l’Ambassade de Tunisie à Bamako. Elle a alors été transmise au Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique par le Ministre des Affaires Étrangères et de la Coopération Internationale par le bordereau N° 002492/MAECI-D.Af-DAN/nk du 27 juillet 2021. Lesdites bourses étaient ainsi réparties : vingt et une (21) places pédagogiques avec bourse ; vingt et une (21) places pédagogiques sans bourse (appelées communément inscriptions libres) ; huit (8) places pour le Master-Doctorat sans bourse.

Le retard, principale cause de l’annulation des bourses :

Aux dires du Directeur General de la DGESRS, dans la notification susmentionnée, reçue le 02 aout 2021 par la Direction Générale de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique au service technique en charge du traitement des bourses en question, la date limite de transmission des dossiers de candidature aux autorités tunisiennes était fixée au 16 aout 2021. Pourtant, les résultats du baccalauréat malien n’étaient pas proclamés. Face à cette contrainte, ajoute le Directeur General, sa structure a demandé une rencontre avec l’Ambassade de la Tunisie au Mali, qui n’a eu lieu que le 17 aout 2021. Ainsi, lors de cette rencontre, il a été convenu entre l’Ambassadeur de Tunisie et la DGESRS d’octroyer ces bourses aux bacheliers de la session de 2020. C’est n’est qu’ainsi que la DGESRS a diligenté le processus de sélection des candidats, affirme le Directeur Camara.

De ce fait, la DGESRS a pris toutes les dispositions nécessaires pour accélérer les différentes étapes du processus de traitement de ces bourses à travers la publication du communiqué d’appel à candidature, la réception des dossiers, le dépouillement, le classement, la vérification et la présélection. Après cela, dira-t-il, cinquante dossiers de candidatures ont été présélectionnés sur soixante reçus. Ils se répartissent comme suit : Inscription avec bourse : dix-sept (17) dossiers reçus et présélectionnés qui ont été complétés à vingt-un avec quatre (04) dossiers des postulants aux inscriptions sans bourse. Ces candidats devraient bénéficier d’une allocation mensuelle de l’Etat tunisien et des compléments de bourse du Mali. Pour ce qui concerne l’inscription sans bourse : quarante-trois dossiers ont été reçus, dont dix-sept candidatures. Les candidats de cette catégorie devraient bénéficier seulement de la gratuité des études et ne bénéficient pas d’allocution accordée par l’Etat tunisien. Cependant, ils bénéficient du soutien de l’Etat malien qui leur accorde les frais de transport et les compléments de bourse, indique le Directeur General.

C’est après la présélection par ordre de mérite que les dossiers ont été transmis aux autorités tunisiennes en charge de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Malheureusement, regrette le Pr. Camara, en retour, via la note n° 152 du 25 novembre 2021, la Tunisie a informé que seuls les 08 dossiers proposés pour le Master ont été acceptés et que les 42 proposés pour la licence ont été refusés au motif que l’année universitaire avait d’ores et déjà démarrée dans les universités tunisiennes.

Implication sans faille du Ministre Amadou Keita pour une suite favorable :

Le Directeur Général témoigne qu’au regard de cette difficile situation, le Ministre de l’Enseignement Supérieur malien, Pr. Amadou Keita s’est personnellement saisi du dossier en rencontrant le Chargé d’Affaires de l’Ambassade de la Tunisie au Mali et en demandant à Madame l’Ambassadrice du Mali en Tunisie de prendre attache avec le Ministre de l’Enseignement Supérieur Tunisien, à qui il a adressé un courrier aux fins de lui demander une dérogation exceptionnelle au profit des présélectionnés de la DGESRS, qui nourrissent désormais tant d’espoir d’aller continuer leur formation en Tunisie. Une lettre dont la réponse est attendue avec beaucoup d’espoir, explique le Pr. Camara tout en invitant le peuple malien, les étudiants concernés et leurs parents à la bonne compréhension.

Dognoume Diarra

