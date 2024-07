Le samedi, 20 juillet 2024, la première vague des soutenances des mémoires de Licence a eu lieu à l’Institut Supérieur des Techniques Economiques Comptables et Commerciales (INTEC SUP), au siège de l’établissement à Hamdallaye Aci. Une journée mémorable.

Ils sont plus de 200 impétrants à avoir surmonté le stress et l’émotion pour soumettre leurs travaux de fin de cycle (Licence) aux membres du Jury. C’était sous la présidence effective du Directeur académique, Pr Zakaria Yaou Kaka, du Dga, Moctar Koné, du Dr Khalid Baba Dembélé et plusieurs autres émérites chercheurs et universitaires.

“En présence de nombreux parents, amis, étudiants, le corps professoral de Intec Sup ne pouvait rester en marge de ce rendez-vous important qui couronne trois années de dur labeur», a déclaré le Directeur des études, Salif Moussa Coulibaly.

Comme il fallait s’y attendre, impétrants ont trouvé les mots justes pour convaincre les membres du jury qu’ils n’ont pas dormi sous leurs lauriers.

La soutenance a débuté aux environs de 8h00pour prendre fin aux environs de 16 h 00.

« J’ai été très satisfait. Les étudiants ont démontré leur engagement, de leur niveau satisfaisant et de celui de l’encadrement et de tout le corps professoral pour qui, la réussite des étudiants est aussi sa réussite. A Intec Sup, cela est notre sacerdoce», a déclaré Salif Coulibaly, qui s’est dit émerveillé. «J’ai vu, des étudiants motivés, qui nous ont démontré le couronnement de 3 ans de labeur. Ma satisfaction ne peut être qu’entière. Car ce fut une journée qui nous permis de prendre la température qui a prévalu tout au long de l’année et nous avons vu l’engagement de tout un chacun corroborer le succès des étudiants», a-t-il ajouté.

Les soutenances sont certes une étape d’un processus. Mais Intec Sup est exigeant sur le travail bien fait et la démarche pour parvenir à cela. Cela implique, aux dires des responsables, des encadreurs disponibles et rompus à la tâche, une méthodologie bien expliquée et comprise des étudiants. En outre, les thèmes de mémoire choisis par les étudiants doivent avoir une portée scientifique et caractérisés par «l’esprit d’innovation, de créativité et de recherche chez les étudiants», a défendu le directeur des études.

Ousmane Tangara

