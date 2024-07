Le Directeur du Centre d’animation pédagogique (CAP) de Kati, Boubacar Singaré a présidé, le samedi 20 juillet dernier, dans l’enceinte du Complexe scolaire Bazi Gourma, la cérémonie de clôture de la 2ème édition du Renforcement de capacités des enseignants du préscolaire, du premier cycle et du second cycle, organisée par le Collectif des promoteurs d’écoles privées de Kati (Cpep- Kati). C’était en présence du représentant de l’Agent chargé d’expédier les affaires courantes de la commune urbaine de Kati, Modibo Koné, le président dudit Collectif, Sékou Kéïta, le coordinateur des Directeurs d’écoles de Kati, Cheickna Siby, le DCAP de Djélibougou, Seydou Djim Coulibaly et plusieurs personnalités du monde éducatif.

Dans son discours de bienvenue, le représentant de l’Agent chargé d’expédier les affaires courantes de la commune urbaine de Kati, Modibo Koné a rappelé que la quête du savoir est un exercice quotidien. Selon lui, cette activité du collectif s’inscrit parfaitement dans ce cadre, avant de remercier les promoteurs d’écoles privées de Kati pour l’organisation de cette session de formation à l’endroit de leurs enseignants. Aussi, il n’a pas manqué de saluer les plus hautes autorités pour la bonne organisation des examens de fin d’année scolaire.

Quant au président du Collectif, Sékou Kéïta, il a rappelé que son organisation, créée le 13 février 2023, est composée de tous les promoteurs d’écoles privées de l’enseignement du préscolaire, du fondamental cycle complet, du secondaire général, technique et professionnel, du franco-arabe, de santé et d’université dont l’objectif principal est de défendre les intérêts de ses membres, œuvrer pour un enseignement de qualité et cultiver la citoyenneté. A l’en croire, la clôture de la 2ème édition d’une session de formation pour le renforcement des capacités des enseignants du préscolaire, du premier cycle et du second cycle de l’enseignement fondamental sur les modules suivants : le développement de la petite enfance pour les éducatrices ; la didactique de la rédaction et des disciplines Mathématiques pour le fondamental 1 (Généralistes) ; la didactique des disciplines en français, Histoire et Géographie pour les spécialistes en LHG ; la didactique des sciences naturelles. Et de poursuivre que pour les spécialistes en Sciences naturelles, Physique-chimie (SNPC), Mathématiques Physique-chimie (MPC), Lettre Histoire et géographie (LHG), les didactiques des disciplines notamment Sciences naturelles, Mathématiques, Sciences physiques, Français, Histoire et Géographie ont été développées.

156 enseignants formés

Aux participants, il a exprimé toute sa fierté à l’endroit de ceux-ci pour avoir toutes les intempéries pour assister aux différentes séances durant les dix jours. Il ajoutera que l’engagement et l’enthousiasme dont ils ont fait montre, prouvent à suffisance que le collectif ne s’est pas trompé en organisant cette session de renforcement de capacité. En plus, cela réconfortera le collectif dans sa décision de pérenniser cette activité.

” Vous avez été 156 à prendre part à cette 2ème édition et nous espérons doubler ce nombre l’année prochaine avec l’accompagnement des promoteurs et des promotrices, des autorités et des partenaires de l’école de Kati. Nous vous promettons d’élargir le renforcement de capacité de l’année prochaine aux enseignants du public ainsi qu’à nos administrateurs, car ces renforcements de capacités constituent une plus-value dans l’atteinte de l’excellence et de votre perfectionnement “, a-t-il promis.

Il a saisi l’occasion pour adresser une motion spéciale aux enseignantes qui ont montré un vrai amour et un dévouement sans faille pour le métier du soldat de la craie, avant de rendre un vibrant hommage aux formateurs. Car, il dira qu’il a été émerveillé et ébloui par la facilité et le professionnalisme avec lesquels ils ont animé les différents groupes qui prouve à quel point ils ont la maitrise des modules et l’art de transmettre le savoir.Aussi, il a adressé ses remerciements au Directeur du Centre d’animation pédagogique (CAP) de Kati singulièrement Monsieur Boubacar Singaré pour son implication personnelle dans la réussite de cette activité en mettant à la disposition des superviseurs.Pour sa part, le coordinateur des Directeurs d’écoles de Kati, Cheickna Siby a rendu un vibrant hommage au panel des formateurs pour avoir assuré avec brio cette mission de formation. Avant de d’exhorter le collectif à persévérer sur cette lancée. Il a aussi invité les enseignants à mettre en pratique les connaissances acquises et à continuer à se concerter pour une école performante.

Formation ontinue des enseignants, une nécessité

En ce qui concerne le DCAP de Djélibougou, Seydou Coulibaly a remercié les initiateurs de cette session de formation à l’endroit des enseignants. Car, selon lui, la formation continue des enseignants est une nécessité pour une école performante. Avant de remercier les syndicats d’enseignants pour leur esprit de collaboration et de sacrifice ayant permis de connaitre une année scolaire sans perturbations.

Pour la représentante des enseignants, Awa Manianga Sidibé, elle s’est réjouie de participer à cette session. Avant de rassurer que les notions acquises seront mises en exécution lors de leur pratique de classe.

A sa suite, le point focal des formateurs, Guedioma Ouattara a remercié le collectif pour cette belle initiative à travers l’organisation de cette saison de formation à l’endroit des enseignants. Et de poursuivre que les participants ont fait preuve d’assiduité et de courage pendant les 10 jours. Il n’a pas manqué d’inviter les responsables du collectif à pérenniser cette initiative. Aux participants, il les a exhortés à appliquer les connaissances acquises lors de cette session.

Pour sa part, le DCAP, Boubacar Singaré a saisi l’occasion pour remercier les initiateurs de cette activité. Car, selon lui, la chose la plus utile que l’on puisse mettre à la disposition d’un enseignant, c’est la formation. Avant de transmettre les salutations des plus hautes autorités de notre pays au aux promoteurs d’écoles privées de Kati tout en les invitant renouer avec les pratiques de plantation d’arbres dans la cour et les alentours des écoles pour reconstituer le couvert végétal d’une part et atténuer les effets du changement climatique d’autre part.

Boubacar PAÏTAO

