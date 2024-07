Malian Bio-informatique Days (Journées maliennes de Bio-informatique) a ouvert ses portes le mardi 23 juillet 2024. La cérémonie d’ouverture des trois jours de rencontre scientifique était présidée par le vice-recteur de l’Université des Sciences, des Techniques et des Technologies de Bamako (USTTB). En présence du Directeur du Centre africain d’Excellence en Bio-informatique et en Science des données (ACE-B).

Malian Bio-informatique Days –MBD est une initiative des étudiants du Centre africain d’Excellence en Bio-informatique et en Science des données. Elle est appuyée par la direction du centre. « L’objectif des Journées maliennes de Bio-informatique est de mieux faire connaître la bio-informatique et la science des données », a indiqué Cheickna Cissé, directeur adjoint de l’ACE-B.

Pour les trois jours de messe scientifique, la première journée a été consacrée à l’utilisation de la bio-informatique et de la science des données dans le domaine de la santé notamment la lutte contre le paludisme. Aussi, une séance d’initiation des chercheurs à l’outil informatique dans la recherche est au programme de la 1ère édition des Malian Bio-informatique Days.

Bio-informaticienne, diplômée de l’ACE-B, Mariam Traoré a fait une présentation dont le thème est : « Effet causal du paludisme grave et non grave sur la dyslipidémie chez les individus d’ascendance africaine : une étude de randomisation mendélienne ». Selon elle, l’importance d’une telle journée est de permettre aux uns et autres de partager l’état de leur recherche et d’avoir les avis des pairs. Au Mali, assure la chercheuse, le paludisme est endémique, la résistance de la maladie aux médicaments doit être étudiée. D’où l’importance de l’étude qu’elle a présentée.

« Nous avons des séquences que nous analysons pour voir s’il y a des mutations génétiques », a indiqué la chercheuse. Et d’ajouter : « Avant la bio-informatique, la recherche était basée sur les observations. Maintenant, la recherche se fait dans la certitude ». Selon Mariam Traoré l’outil informatique a aussi apporté une célérité dans le processus de recherche.

