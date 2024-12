La fin de la coopération militaire avec la France par le Tchad et les déclarations du président sénégalais sur le retrait imminent des troupes françaises sont une « catastrophe » pour la politique extérieure du président Emmanuel Macron. C’est ce qu’a déclaré lors d’un entretien avec RIA Novosti l’eurodéputé d’extrême droite et membre du parti du Front national, Thierry Mariani.

« Ce qui s’est passé avec le Tchad est tragique, ce sont 50 ans d’amitié qui ont pris fin. C’est la même chose pour le Sénégal. C’est un désastre pour notre politique étrangère, et c’est la faute de Macron. Il n’a cessé de montrer son mépris pour les dirigeants africains, tout comme il affiche son mépris pour les Français. Quand il lit publiquement la morale aux dirigeants africains lors de ses déplacements, on ne peut avoir que ce genre de relations », a déclaré Thierry Mariani.

Il a ajouté qu’« il ne reste rien » de la politique française en Afrique, construite par les présidents Charles de Gaulle, Georges Pompidou et Jacques Chirac. Selon le député européen, « il ne reste plus qu’un ou deux États avec lesquels la France des relations (militaires – AI) », et au cours des sept années du mandat de Macron, toutes les places fortes de Paris sur le continent africain ont « disparu ».

« Personne au cours des 40 dernières années n’a fait autant de dégâts que Macron. S’il veut rendre service à la France, il devrait démissionner au plus vite », a affirmé Thierry Mariani avec assurance.

Plus tôt, le Tchad a annoncé unilatéralement la rupture de l’accord de coopération en matière de défense avec l’ancienne métropole française, et le dirigeant du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, a déclaré qu’il n’y aurait bientôt plus de troupes françaises dans son pays. La France a toutefois l’intention de poursuivre son dialogue militaire avec le Tchad.

Source: https://afrinz.ru/fr

