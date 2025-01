Le Kenya va supprimer l’autorisation de voyage électronique (ETA) pour les citoyens de tous les États africains, à l’exception de la Somalie et de la Libye. Le séjour sur le territoire kényan sans ETA sera autorisé pour une durée maximale de deux mois, et pour les membres de la Communauté de l’Afrique de l’Est (CAE) (Ouganda, Tanzanie, Rwanda et Burundi), pour une durée maximale de six mois, écrit la BBC en se référant au cabinet ministériel.

Aucune date n’a été annoncée pour l’introduction du régime sans visa. Plusieurs ministères ont toutefois été chargés de proposer des directives dans un délai d’une semaine afin d’améliorer « l’expérience des voyageurs dans tous les aéroports kényans ».

Le gouvernement a indiqué qu’il mettait également en place un système qui renforcera « la vérification préalable, améliorera la sécurité et simplifiera le traitement des passagers aux points d’entrée ».

Actuellement, les ressortissants d’autres pays africains peuvent entrer sans visa au Ghana, au Rwanda, en Gambie, au Bénin et aux Seychelles.

Source: https://afrinz.ru/fr

