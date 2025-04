Assailli de problèmes, son chemin croisa par hasard celui d’un faux medium qui, au lieu de lui venir en aide, l’enfoncera

Chaque jour qui passe, la ville de Bamako reçoit un nombre plus ou moins élevé de jeunes venus des villages. Si certains migrent dans la capitale pour poursuivre leurs études supérieures, d’autres viennent y travailler afin de gagner leur vie à la sueur de leur front. Sauf que tout ne se passe pas toujours bien pour tout le monde.

Ainsi, certains essaient de forcer le destin pour mettre toutes les chances de la réussite de leur côté. Et pour l’atteinte de cet objectif, ils sont prêts à tout (ou presque) pour obtenir ce dont ils ont besoin, et honorer les siens restés au village. Malheureusement, certains se retrouvent face à la triste réalité de la grande ville. C’est le cas du principal personnage de cette histoire, à qui nous prêterons le pseudonyme de Drissa.

D’énormes pressions sur les épaules- Contrairement à ces nombreux jeunes qui quittent les siens au village pour se retrouver dans la capitale à la recherche d’un hypothétique boulot, lui s’y trouvait pour poursuivre ses études supérieures. Heureusement qu’avec un peu de courage il y parviendra.

Comme tous ceux qui passent par l’école, à la fin de ses études, le villageois espérait obtenir un boulot à la hauteur de ses attentes. Mais l’homme propose, Dieu dispose, dit-on. Le sort en a décidé autrement pour lui. Il frappa à toutes les portes pour obtenir un travail, en vain. La chance ne lui sourira pas. Ainsi, Drissa était constamment inquiet. Il connaissait la situation dans laquelle vivaient les siens au village.

Donc, mesurait toute la charge qui pesait sur ses épaules pour combler les attentes des parents. Comme si ce fardeau ne suffisait pas, les parents le pressaient pour fonder un foyer, et au plus vite. Comme un emploi à sa convenance ne se présentait pas, et pour ne pas rester sans rien faire, il s’engagea comme apprenti maçon. Il pensait que mieux vaut peu que rien. Ce qu’il gagnait sur les chantiers de construction au quotidien lui permettait de subvenir à ses besoins vitaux. Au village le projet de mariage occupait les esprits. Il était maintenant question de lui envoyer une épouse.

La pression était si forte que Drissa s’est très vite retrouvé dans une impasse. Il ne savait plus à quel saint se vouer. Son désespoir va le précipiter dans les bras d’un gros escroc sous la forme d’un médium. Un beau jour, son chemin croisa celui d’un homme dont la tenue vestimentaire le troubla. Selon ses dires, la seule vue de cet inconnu l’a effrayé. Puis il vit en l’homme quelqu’un de singulier qui pourrait l’aider.

Comme sur des roulettes- Mais curieusement alors qu’ils venaient de se rencontrer dans la vie pour la première fois, cet homme l’a appelé par son prénom. Sans expliquer comment cela a pu se passer, le jeune homme expliqua que, tel un vrai médium, cet inconnu lui révéla certaines choses de sa vie et de celles de sa famille, comme s’ils se connaissaient déjà depuis des années.

Après les salutations d’usage, l’inconnu introduit sans broder : « Je sens que tu es perdu et que tu traverses des épreuves. Je vois également qu’un poids lourd commence à peser sur ta tête. Je vois que tu es victime de malheurs et de blocages dans la vie actuellement. Mais tout cela peut disparaître et tu te retrouveras dans une situation de bonheur inattendu.

Cependant, cela nécessite forcément un investissement », développa l’inconnu d’un ton convainquant. « Oui, vraiment tout ce que vous venez de dire est la vérité », répond Drissa comme pour confirmer les dires de cet homme qu’il venait de rencontrer pour la première fois de sa vie. Et de poursuivre presqu’en larmes : « Pouvez-vous m’aider dans ce cas ? Vous savez que la ville de Bamako est très difficile. Et cela fait plusieurs mois que j’y traverse des moments difficiles, et rien ne va chez moi ».

Désormais convaincu qu’il venait d’appâter Drissa, le faux médium répond en ces termes : « ça se voit que tu es différent des autres jeunes qui pensent à tort que les pratiques anciennes héritées de nos ancêtres ne servent plus à rien ». Et tout s’enchaîne comme sur des roulettes entre Drissa et l’inconnu. Dans la foulée, le second demanda au premier de faire des sacrifices. Dans un langage discret qui semble mystérieux pour Drissa, il invoqua les « Dieux de la réussite » et pria pour le bonheur de son client. « Je viens de communiquer avec les esprits, et j’ai l’assurance que les forces invisibles peuvent tout changer », lança-t-il d’un ton calme, face à un Drissa complètement pris dans la nasse.

à ce dernier, l’inconnu exigea des sacrifices à faire dans l’immédiat, puis lui dit-il, le reste doit venir plus tard. Après avoir expliqué au jeune homme la façon dont il doit procéder sur place à ces sacrifices, il exigea le paiement d’une avance pour ce premier travail. Puis, il propose de lui donner trois jours pour s’occuper entièrement et totalement de sa situation. «Ah… ok. Je n’ai pas beaucoup d’argent.

Mais je veux vraiment que tout s’arrange pour moi. Comment allons-nous faire alors ?», lui demanda Drissa à celui qu’il croit être son bienfaiteur et à qui il dévoila qu’il n’a que 25.000 Fcfa sur lui en tout et pour tout. L’escroc parvint à le convaincre d’en rajouter, car estima-t-il, le succès du travail nécessite une somme d’argent beaucoup plus conséquente. La discussion était rude entre les deux. Le faux médium parvint à convaincre ce client potentiel de revoir les 25.000 Fcfa à la hausse. C’est-à-dire qu’il paiera 100.000 Fcfa, en plus de sa moto et de son téléphone portable.

Complètement hypnotisé et incapable de refuser quoi que ce soit à l’escroc, tout tremblant, Drissa décida d’appeler un de ses amis pour lui expliquer l’urgence qu’il est en train de gérer à l’instant «T». à cet ami, il résuma les faits et lui demanda de lui prêter de l’argent. Ce dernier lui envoya 50.000 Fcfa. Il l’ajouta aux 25.000 Fcfa qu’il avait déjà sur lui, en plus de sa moto et de son téléphone pour les remettre à l’inconnu. Mais avant, ce dernier lui avait donné un rendez vous pour qu’ils se retrouvent au même endroit trois jours plu tard afin de terminer avec tout ce qu’ils avaient commencé.

Le jour «J » arriva, le jeune homme se présenta au lieu du rendez-vous pour rencontrer son médium, afin de récupérer ses médicaments et en finir définitivement avec ce problème. Lorsqu’il se présenta au lieu du rendez-vous, Drissa attendit des heures et des heures, en vain. à un moment donné, il approcha des passants à qui il expliqua son histoire. Ces derniers lui ont clairement fait savoir qu’il venait de se faire arnaquer par un escroc. Et pour cause. Dans tout le secteur de Missala (Guana) à la périphérie de Bamako, où les faits se sont passés, personne ne connaissait un individu qui ressemblait aux descriptions faites par Drissa pour désigner le faux médium qui s’était présenté à lui comme un marabout.

C’est en ce moment que le jeune homme a compris qu’il venait de se faire avoir par un escroc. Désespéré et complètement abattu, le jeune homme est resté à tournoyer sans pouvoir placer le moindre mot. Les mains sur la tête, presqu’en larmes, des passants tentaient de le consoler. Mais ces derniers semblaient incapables face à un jeune homme totalement démoralisé, ne sachant plus à quel saint se vouer. Cette épreuve a le mérite de rappeler aux uns et aux autres que, quelles que soient les difficultés de la vie, il faut croire en soi, et compter sur ses efforts personnels pour résoudre ses problèmes. Car dans la vie, riren n’est facile, et comme dirait l’autre, l’on a rien sans peine.

Mahawa Dembélé

