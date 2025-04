Belgrade, la capitale de la Serbie, a abrité du 7 au 8 avril 2025, les travaux du Conseil d’administration de l’Association Internationale des Conseils Economiques et Sociaux et Institutions similaires (AICESIS). Cette grande réunion statutaire de la faitière internationale des Conseils économiques et sociaux, a enregistré la participation de la délégation du Conseil économique, social, environnemental et culturel du Mali, conduite par son Président, Yacouba KATILE.

La présentation du rapport sur le thème principal de la mandature en cours, la situation sur l’État d’avancement des groupes de travail OIT (Organisation International du Travail) –AICESIS- et AICESIS -ECOSOC (le Conseil économique et Social des Nations Unies), et la présentation et adoption des rapports d’activités et financiers, ont constitué en substance les principales articulations du grand rendez-vous de Belgrade. Les travaux ont été conduits par Jon JACOBS, Président du Conseil économique et social de Curaçao et Président en exercice de l’AICESIS.

Dans ses propos introductifs, M. JACOBS s’est félicité de la réussite de la conférence sur les 20 ans du Dialogue social en Serbie, conjointement organisée par l’AICESIS et le Conseil économique et social Serbe, auquel il a exprimé toute sa gratitude. Il a rappelé que la procédure de la candidature pour le poste de Secrétaire général et les vices secrétaires (au niveau des continents) est ouverte jusqu’au 1er mai 2025. Concernant le point sur l’état d’évolution entre le l’AICESIS et l’OIT, Mme Oxy Son de l’OIT a indiqué que les rapports entre les deux organisations sont au beau fixe. Elle a informé l’assistance que la conférence sur la justice sociale aura lieu au mois de décembre 2025 à Madrid, en Espagne. Aussi, le Président JACOBS a tenu à faire savoir que l’objectif du partenariat entre l’Ecosoc et l’AICESIS, est de plaider pour une gouvernance inclusive et que l’AICESIS plaide pour la promotion du Dialogue social et la démocratie participative. Le Secrétaire général de l’AICESIS, Apostolos XYRAFIS a présenté le rapport financier de l’organisation qui lui parait stable, malgré le faible recouvrement de cotisations des pays membres (sur 74 membres, seulement 26 sont à jour de payement). Il a aussi donné la liste des pays qui ont déjà déposé leur candidature pour le renouvellement du Conseil d’administration de l’AICESIS, dont le Mali. Ainsi les rapports d’activités et financiers ont été approuvés. Les participants ont également eu droit à une présentation sur le thème de travail de la mandature en exercice, qui porte : l’indice de la croissance sur la durabilité financière, sociale, écologique et le développement économique. Le Président du CESEC, Yacouba kATILE, a félicité les autorités serbes pour la qualité de l’organisation des activités, la conférence et le Conseil d’administration. Il a proposé des réformes dans la gestion financière de la faitière internationale des CES –IS en donnant la situation des paiements par pays membres.

Le Président KATILE s’est dit convaincu que le financement endogène de l’organisation assurera son indépendance dans les prises de positions sur les grandes questions à travers le monde. Le Conseil d’administration a entériné le choix de Curaçao pour abriter la prochaine rencontre l’AICESIS en octobre 2025.

Baba Bourahima CISSE CCOM-CESEC

Commentaires via Facebook :