C’est une histoire qui alimente toutes les discussions dans cette grande entreprise de la place. À peine installé dans son nouveau bureau, le tout nouveau PDG d’une entreprise il privée, D.D, a fait une découverte pour le moins troublante : un margouillat, un œuf et des noix de cola soigneusement attachés et cachés dans un tiroir de son bureau. Pris de panique, il a poussé un cri qui a alerté sa secrétaire et plusieurs employés. Les faits se sont déroulés non loin de Bamako.

Le lendemain, D.D refuse catégoriquement d’occuper son bureau et décide d’aménager ailleurs. Mais l’histoire ne s’arrête pas là. Un mois plus tard, il découvre une partie de la vitre de sa voiture maculée d’œufs cassés et de liquides noirs suspects. Convaincu d’être victime d’un envoûtement, le PDG fait appel à un marabout réputé. Ce dernier, après plusieurs incantations, tente de lever le mauvais sort. Très vite, toute la zone est au courant du mystère qui entoure le nouveau dirigeant.

Les jours passent, et le PDG abandonne successivement son bureau, puis sa voiture. Trois mois plus tard, une grenouille lui saute dessus dans sa propre cour. À bout, il ne sait plus où donner de la tête. Cette atmosphère de peur le pousse à reporter son mariage avec une seconde épouse, projet qui lui tenait pourtant à cœur.

Finalement, la vérité éclate. Derrière ces actes inquiétants se cachait un complot orchestré par sa première épouse, M.T., avec la complicité du gardien de l’entreprise. Mue par la jalousie et la peur de partager son mari, elle avait juré qu’aucune autre femme ne cohabiterait avec elle tant qu’elle vivrait. Le PDG, blessé dans sa dignité, maintient pourtant sa décision d’épouser une seconde femme, coûte que coûte.

L’affaire prend une tournure judiciaire. Le PDG introduit une requête de divorce, mais découvre que la majorité de ses biens sont au nom de son épouse. Celle-ci accepte rapidement la séparation. Depuis, D.D reste marqué par cette épreuve, qui lui rappelle que certaines batailles les plus redoutables se livrent dans l’ombre des relations intimes.

Amadou Sidibé

Commentaires via Facebook :