La Fédération malienne des sports équestres a organisé le dimanche 25 février dernier, au champ hippique de Bamako, la première édition du Grand Prix de l’Alliance des Etats du Sahel (AES) sponsorisé par la nouvelle compagnie aérienne ”Kangala Air Express. A l’issue des courses, le cheval Fany de Badara Alou Fofana de l’écurie Nouhoum Noumanzana a remporté le drapeau de la victoire en surclassant ses adversaires dans l’épreuve des cracks, une course réservée aux chevaux de la catégorie ”Pur Sangs”. Avec cette victoire, le jockey a reçu une somme de 10 millions de FCFA de la part du sponsor.

L’évènement était présidé par le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l’Instruction civique et de la Construction citoyenne, Abdoul Kassim Ibrahim Fomba, en présence d’Ibrahim Ikassa Maïga, ministre de la Refondation de l’Etat, chargé des relations avec les institutions, Youba Bah, ministre de l’Élevage et de la pêche, Fassery Doumbia, directeur général du PMU-Mali, Mohamed Haïdara, président de la Fédération malienne des sports équestres, Aly Konaté, promoteur de la compagnie ”Kangala Air Express”, Rachid Nakoulma, président de la Fédération burkinabè des sports équestres, Moustapha Salé, président de la Fédération nigérienne des sports équestres, ainsi que plusieurs responsables sportifs du pays. C’est pour magnifier son adhésion à la création de l’Alliance des Etats du Sahel (AES) que la Fédération malienne des sports équestres a initié cette grande course des chevaux, sponsorisée par la nouvelle compagnie aérienne ”Kangala Air Express”.

Cette première édition du grand prix de l’AES a regroupé une centaine des chevaux venus du Mali, du Burkina Faso et du Niger. La course était programmée en deux temps, les chevaux de la race locale ont couru le samedi et les chevaux de la race améliorée le dimanche.

Avant l’entame des courses, le président de la Fédération malienne des sports équestres a expliqué qu’en organisant ce grand prix AES, sa fédération a voulu magnifier son adhésion entière à la mise en place de l’AES. ”Nos trois pays ont en partage la culture du cheval qui est sans nul doute un bon vecteur de rassemblement et d’union. Je voudrais du haut de cette tribune saluer l’initiative du parrain de l’événement qui atteste à souhait son attachement à nos activités et sa disponibilité à se tenir à nos côtes dans nos différentes compétitions. Un grand merci aux Fédérations du Burkina Faso et du Niger pour leur participation à cet événement sous régional. Nos sincères remerciements vont également à l’endroit des fédérations invités du Cameroun, du Nigéria, du Sénégal, du Tchad, pour avoir accepté notre invitation malgré leurs agendas chargés”, a-t-il précisé.

Visiblement très heureux, le ministre Abdoul Kassim Ibrahim Fomba, a félicité la Fédération malienne des sports équestres pour cette belle initiative. ”Je profite de l’occasion pour féliciter les précurseurs de cette initiative qui marque une volonté ferme et engagée de soutenir le développement et l’intégration des pays du sahel qui ont le même destin. Cet évènement réveille une dimension sous régionale qui dépasse les frontières et célèbre l’unité dans la diversité. Je tiens à exprimer ma gratitude à Aly Konaté pour avoir initié et accepté de parrainer ce grand prix de l’AES prestigieux et pour son soutien indéfectible au développement des sports équestres dans notre pays et au-delà. Votre engagement exemplaire est une source d’inspiration pour nous tous et démontre la puissance de la collaboration entre le secteur privé et les institutions publics pour promouvoir le sport et les valeurs qui lui sont associées”, a-t-il laissé entendre. Pour revenir aux courses, la première course de la soirée qui était réservée aux chevaux de la race ”Soudan”, a été remportée par le cheval Baraouéli d’Alou N’Diaye, suivi du cheval Alberto de Nourène Haidara et la troisième place est revenue au cheval Benjamin de Mamoutou Diarra dit Toune.

Les jockeys de cette première course ont reçu respectivement les sommes de 1 500 000 de francs CFA, 750 000 francs CFA et 600 000 francs CFA.

La deuxième course de la même race des chevaux a été remportée par le cheval Bidi Bidi de Cheickat Haidara, suivi du cheval Tiamou d’Ousmane Djigué et la troisième place pour le cheval Drapeau Mali de Jamila Kassim N’Diaye.

Les jockeys de la deuxième course ont reçu respectivement les sommes de 2 millions de francs CFA, 1 500 000 francs CFA et 1 million de francs CFA.

La troisième et dernière course de la soirée réservée aux chevaux de la race ”Pur Sangs” dont le grand prix se jouait, a été remportée par le cheval ”Fany” de Nouhoum Noumanzana, suivi du cheval ”Prince” d’Harouna N’Diaye et la troisième place est revenue au cheval ”Kangala Air Express” d’Aly Konaté.

Le jockey du cheval Fany a reçu le drapeau de la victoire, le trophée et un chèque de 10 millions de francs CFA des mains du ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l’Instruction civique et de la Construction citoyenne.

Quant au jockey du cheval Prince, il a reçu des mains du ministre de la Refondation de l’Etat, Ibrahim Ikassa Maïga, un chèque de 5 millions de francs CFA et le jockey du cheval Kangala Air Express a reçu des mains du ministre de l’Elevage et de la pêche, Youba Bah, un chèque de 3 millions de francs CFA.

Des trophées Ciwara décernés à plusieurs personnalités

Au cours de la cérémonie, le président de la Fédération malienne des sports équestres, Mohamed Haidara a décerné des trophées Ciwara a plusieurs personnalités invitées pour leur apport au développement des sports équestres en Afrique de l’Ouest. Il s’agit de Moustapha Aboubacar, président de la Fédération Nigériane des sports équestres, Moustapha Salé, président de la Fédération nigérienne des sports équestres, Rachid Nakoulma, président de la Fédération burkinabè des sports équestres et Aly Konaté, promoteur de la compagnie aérienne ”Kangala Air Express”.

