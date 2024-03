“Nos remerciements au PMU-Mali, notre partenaire, que nous magnifions pour son soutien indéfectible de nos activités”

Pour le président de la Fédération malienne d’hippisme et des sports équestres, Mohamed Haïdara, l’organisation de la 1re édition du Grand prix de l’Alliance des Etats du Sahel (AES) à Bamako est une manière pour magnifier son adhésion à la mise en place de cette Alliance. Il a saisi cette opportunité pour saluer et remercier la direction du PMU-Mali pour tous ses efforts déployés dans le cadre de la réalisation des activités de la fédération.

C’est un honneur sinon un grand privilège pour la Fédération malienne d’hippisme et des sports équestres (FMHSE) de vous avoir, vous et la forte délégation qui vous accompagne pour célébrer le Grand prix de l’Alliance des Etats du Sahel (AES), puisque c’est de cela qu’il s’agit. En organisant ce grand prix, notre fédération en collaboration avec la Compagnie Kangala Air Express, a voulu magnifier son adhésion entière à la mise en place de cette Alliance. Nos trois pays ont en partage la culture du cheval qui est sans nul doute un bon vecteur de rassemblement et d’union. Je voudrais du haut de cette tribune saluer l’initiative du Parrain de l’événement qui atteste à souhait son attachement à nos activités et sa disponibilité à se tenir à nos côtés dans nos différentes compétitions. Un grand merci aux Fédérations participantes du Burkina et du Niger pour leur participation à cet événement sous régional. Nos sincères remerciements vont également à l’endroit des Fédérations invitées du Cameroun, du Nigéria, du Sénégal, du Tchad, pour avoir accepté notre invitation malgré leurs agendas chargés.

Monsieur le Ministre de la Jeunesse et des Sports !

La Fédération malienne d’hippisme et des sports équestres (FMHSE), par ma voix, vous adresse ses remerciements pour les efforts que vous ne cessez de déployer afin que nos activités atteignent les sommets. L’illustration est toute faite avec l’ouverture 23 février 2024 du Salon des sports du Mali (Sasma) auquel notre Fédération participe et tous ses efforts auprès du Pari mutuel urbain (PMU) Mali, notre partenaire, que nous magnifions ici pour son soutien indéfectible de nos activités (subvention, formation et accompagnement).

Je voudrais ici remercier nos autorités, notre département, nos Ligues, les propriétaires et les inconditionnels de nos activités qui ont bataillé dur pour maintenir les compétitions à un niveau assez honorable.

En fin, nous remercions encore, une fois le Parrain du jour, à travers la compagnie aérienne ‘Kangala Air Express’ qui constitue un réel facteur de désenclavement des Etats de AES dans la conjoncture passagère actuelle, nous lui souhaitons une belle et réussite expansion. L’équipe fédérale vous souhaite une excellente soirée de courses au Champ hippique et équestre de Bamako à travers un programme alléchant.

Vivement la 2e édition de ce Grand Majeur !

Vive L’Alliance des Etats du Sahel (AES) !

Vive l’Alliance des équidés du Sahel !

Abdoul Kassim Ibrahim Fomba, MSJICCC lors du SASMA 2024

“Cette lumineuse initiative est une contribution au développement des activités sportives”

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l’Instruction civique de la Construction citoyenne, Abdoul Kassim Ibrahim Fomba, a procédé le vendredi 23 février dernier, au lancement de la 5e édition du Salon des sports du Mali (Sasma). Il a été une occasion pour une trentaine de fédérations sportives, des associations sportives et des équipementiers sportifs de présenter leurs disciplines et leurs produits.

Cette rencontre des acteurs du sport malien a enregistré la présence des ministres de la Communication, de l’Economie numérique et de la Modernisation de l’administration, Alhamdou Ag Ilyène, de l’Urbanisme, de l’Habitat, des Domaines, de l’Aménagement du territoire et de la Population, Imirane Abdoulaye Touré, du président du Comité national olympique et sportif du Mali (Cnosm), Habib Sissoko, ainsi que plusieurs présidents de fédération nationale sportive. C’est pour créer un cadre d’échange et d’émulation entre tous les acteurs du secteur des sports autour de leur savoir-faire que la direction nationale des sports et de l’éducation physique a initié le Salon des sports du Mali (Sasma).

Dans son intervention, le président du comité de pilotage du Salon, Mohamed Alhassane, a expliqué que le Sasma est une vitrine pour les acteurs des sports et un espace pour communiquer dans la fraternité, la solidarité et la paix. “Durant les trois jours, les thématiques comme sport, un levier d’éducation citoyenne au service de la nation, les déterminants psychologiquement de la performance la méthodologie d’entrainement, le test physique des jeunes ont été abordés par les participants de cette 5e édition du Sasma”, a-t-il laissé entendre. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l’Instruction civique et de la Construction citoyenne a indiqué que le Sasma est une contribution au développement du sport au Mali. “Cette lumineuse initiative est désormais gravée dans les annales du sport malien. Créneau de rassemblement de tous les acteurs du secteur, foire sportive par excellence, l’édition de cette année est marqué par des innovations. L’objectif de cette rencontre est de créer d’échange entre tous les acteurs du sport autour de leur savoir-faire”, a-t-il précisé, avant de remercier les acteurs du mouvement sportif et tous ceux qui ont accepté de s’associer à l’organisation.

Très engagé auprès des acteurs du mouvement sportif national, le président du Cnosm, a indiqué que le Sasma est un moment d’attente et de cohésion entre les fédérations. “Après avoir fait un tour aux stands, j’ai vu que les fédérations nationales sportives ont mis le paquet pour cette édition avec des innovations. Cette innovation va certainement pousser les autres fédérations à travailler plus pour la promotion et le développement de leurs disciplines respectives”, a-t-il salué. A la cérémonie de clôture, les membres du comité de pilotage du Salon ont primé les trois meilleurs stands du Sasma. Le premier prix a été décerné au Centre de médecine du sport (CMS). Quant au deuxième prix, il a été décerné à la Fédération malienne du sport travailliste et amateur (Fémasta). Le troisième prix a été attribué à la Fédération malienne de gymnastique (Fémagym).

Mahamadou Traoré

