La salle de réunion du ministère de l’ élevage et de la pêche, a abrité cet après midi du 13 avril 2017, la cérémonie de passation de services entre le ministre sortant , Dr Nango Dembélé et le nouveau locateur des lieux Mme Ly Ataher N’Diaye.

Cette cérémonie de passation de services entre le ministre sortant de l’ élevage et de la pêche, le Dr Nango Dembélé et la ministre Ly Ataher N’Diaye, s’est déroulée en présences des membres du secrétaire général, du chef de cabinet , des directeurs des structures centrales , les responsables des services centraux rattachés et le personnel du département. Prenant la parole, le secrétaire général du syndicat national de la production, Monsieur Togola, a rendu un vibrant hommage au ministre sortant. Selon M. Togola, le Dr Dembélé est a été pour le département de l’élevage et de la pêche, un exemple pour son sens du travail bien fait, son pragmatisme, un ministre qui a su mettre le Mali au dessus de tout en faisant du travail son sacerdoce. « Je ne suis pas griot, je ne suis pas de nature à jeter des fleurs mais je me dois au nom de tout le département de saluer le ministre Dembélé, saluer la complicité qui le liait à l’ ensemble du service. Monsieur le ministre vous méritez la confiance du Président de la République et d’être reconduit au sein du nouveau gouvernement », a ainsi poursuit le secrétaire général du syndicat de la production pour accompagner le Dr Nango Dembélé. Aussi c’est un ministre honoré et ému qui a fait ses adieux aux membres du MEP qu’ il laisse désormais à la charge de son homologue Ly Ataher N’Diaye pour regagner le ministère de l’ Agriculture. Le Dr Nango Dembélé a tenu avant son départ de saluer le mérite de l’ équipe qui l’a accompagné pour la réuissite de son mandat conformement à la mission qui lui était assignée par le président de la République, Ibrahim Boubacar Kéïta. Une collaboration fructueuse qui a conduit à l’intensification de l’insémination artificielle et la pisciculture. Et comme l’ a souligné le ministre Nango Dembélé, Madame Ly , la nouvelle titulaire du porte-feuille, hérite de nombreux chantiers en cours mais également d’un département dont le budget reste insuffisant pour ses besoins . Remerciant le Président de la République et son Chef de gouvernement, Ly Ataher N’Diaye dira :« Je suis très rassurée par les conseils et les témoignages , je retrouve une famille à qui je demande de m’ adopter » , des mots qui marquent l’installation de la ministre de l’élevage et de la pêche pour la continuité de la promotion de l’ élevage et de la pêche pour le bien-être des populations.

Khadydiatou SANOGO/Maliweb.net