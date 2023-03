La rhétorique anti-Chinoise est hors limites dans les médias occidentaux

L’hystérie de masse reflète les préjugés inhérents aux médias les plus puissants du monde.

Il est presque impossible de contrer ce phénomène dans les médias internationaux en offrant des points de vue plus équilibrés à un public mondial, car la censure est omniprésente. Il semble presque y avoir un pacte mondial pour contrôler le récit, une guerre de propagande alimentée par la technologie numérique d’aujourd’hui.

Essayez simplement de trouver un article positif sur la Chine n’importe quel jour de la semaine dans l’un des principaux médias mondiaux. Hormis les reportages de janvier sur le Nouvel An lunaire, il n’y en aura pratiquement aucun, et ceux-ci auront probablement une tournure négative. Il semblerait qu’un mémo confidentiel circule au sein des groupes de médias occidentaux pour guider les journalistes et les rédacteurs en chef afin de s’assurer qu’il ne peut y avoir aucune nouvelle positive provenant d’un pays comptant 1,3 milliard d’habitants.

En général, les articles négatifs s’appuient sur trois idées fondamentales, qui constituent les directives tacites de ces salles de presse lorsqu’il s’agit de parler de la Chine.

La première est la conviction que la Chine est une menace pour le monde et que cette conviction doit être renforcée sans relâche à chaque occasion. La question de savoir comment et pourquoi la Chine est une menace n’est jamais abordée, tant cette conviction est profondément enracinée et presque religieuse. Les arguments solides n’ont pas d’importance. Les principes de base du bon journalisme sont ignorés lorsqu’il s’agit d’un sujet sur la Chine. Il n’est pas nécessaire d’expliquer ou de prouver pourquoi la Chine est une menace mondiale.

Les nombreuses preuves qui montrent que la Chine n’est pas une menace mondiale sont ignorées, même si l’on peut souligner des erreurs et des excès dans certains domaines. La Chine n’a envahi aucun pays depuis des décennies, ni imposé de sanctions qui ont dévasté la vie de millions de personnes dans les pays pauvres, contrairement à l’Occident, États-Unis en tête.

Deuxièmement, la Chine doit être liée à chaque événement mondial possible qui affecte l’Occident. Cela donne à l’Occident l’occasion de critiquer la Chine tout en renforçant ses propres références en tant qu’arbitre supposé de ce qui est bien ou mal dans les relations internationales. De la pandémie à la guerre Russie-Ukraine en passant par les émissions de carbone, de l’élévation du niveau des mers à la course aux terres rares, de la construction d’infrastructures en Afrique à la production de vaccins, il y a forcément un moyen de diaboliser le pays et d’inspirer la peur aux nations occidentales (et au-delà).

En effet, les médias reviennent au « péril jaune » de la fin des années 1800. Il n’existe pas d’approche subtile et nuancée pour susciter une telle peur. Il s’agit d’un racisme total et très souvent flagrant – mais il est désormais acceptable d’être raciste à l’égard des Chinois dans les médias occidentaux, malgré le fait que les relations entre Noirs et Blancs soient décrites avec beaucoup de soin.

La troisième partie de ce phénomène, qui n’est étonnamment pas contestée par les lecteurs libéraux des grands médias, est le sentiment que tout doit être fait – même les méthodes illégales et injustes – pour arrêter la montée de la Chine. Peu importe le droit de centaines de millions de Chinois à avoir une vie meilleure après un siècle de pauvreté et de privations.

Les titres qui reprennent ce sentiment ont normalisé l’opinion selon laquelle il est nécessaire de freiner l’essor de la Chine et qu’il s’agit d’un objectif géopolitique légitime. Il n’y a pas d’explication sur le pourquoi ou si c’est même moralement acceptable. Il est devenu habituel dans les commentaires occidentaux sur la Chine de dire que son essor est une préoccupation et une menace. Fort de cette hypothèse inattaquable, l’Occident a le droit de galvaniser – et même d’intimider – ses alliés et de poser la question absurde suivante : « Que faut-il faire face à la montée en puissance de la Chine ? » – comme si la Chine n’avait pas le droit de se tailler sa propre place dans le nouveau monde.

Il existe même une école de pensée aux États-Unis selon laquelle c’est l’Amérique qui a magnanimement permis à la Chine de faire ses premiers pas dans l’économie mondialisée et que, rétrospectivement, les États-Unis ont été trop gentils avec la Chine. Ce point de vue trahit tout ce qu’il y a d’impérial dans l’Occident et explique pourquoi il est incapable d’accepter le droit légitime des autres nations à se développer et à devenir des puissances à part entière. L’hypothèse est que l’essor des autres est un cadeau de l’Occident et que, par conséquent, ils ne doivent jamais contester sa suprématie. Le point de vue profondément ancré dans l’Occident depuis des siècles de domination est qu’il décidera quelles nations seront autorisées à participer à l’économie mondiale en respectant son égocentrique « ordre fondé sur des règles ».

En effet, les médias occidentaux semblent entièrement liés à la vision de la géopolitique fondée sur la concurrence hégémonique, faisant constamment référence au « piège de Thucydide » et restant figés dans les standards occidentaux comme s’il n’existait pas d’autres façons d’envisager la géopolitique et l’ordre mondial. Ce point de vue suppose que le conflit est inévitable et contribue à diaboliser la Chine tout en justifiant la position hégémonique de l’Occident – et des États-Unis en particulier – en tant que force stabilisatrice mondiale.

Inutile de dire qu’il s’agit d’une position extrêmement belliqueuse et que les médias ne devraient pas l’encourager. Qu’est-il arrivé à la promotion du multilatéralisme ? Et pourquoi les personnes qui défendent le multilatéralisme sont-elles reléguées au rang d’idéalistes ou d’apologistes de la Chine ? Cela va à l’encontre d’un reportage équitable.

Alors, comment remédier à cette situation ?

Tout d’abord, les Chinois et les non-Occidentaux doivent comprendre qu’en ce qui concerne le fonctionnement des grands médias, nous sommes dans une nouvelle ère – une guerre de propagande comme le monde n’en a jamais vu, alimentée par la technologie numérique d’aujourd’hui. La guerre des médias est réelle, elle est alimentée par la technologie, et il ne s’agit pas d’une lutte pour l’audience afin de fournir des informations justes, honnêtes et éducatives. C’est presque tout le contraire, surtout lorsqu’il s’agit de la Chine ou des ennemis de l’Occident.

D’un côté, il y a la propagande pure et simple visant à préserver la puissance occidentale. Parmi les participants figurent les marques les plus connues du monde médiatique occidental, qui sont des noms familiers dans le monde entier.

L’idée que les médias occidentaux sont dirigés par des personnes impartiales et indépendantes, animées par le seul désir de dire la vérité au pouvoir, est un mirage. C’est un mythe, et c’est une pilule amère qu’il faut avaler. L’idée que le journaliste occidental est un parangon de vertu doit également être bannie de l’esprit des consommateurs de médias.

C’est la première étape pour permettre à chacun de sortir du brouillard de propagande dans lequel nous sommes plongés quotidiennement, afin de pouvoir examiner différents points de vue au fur et à mesure de la consommation des informations. Ce n’est pas facile, étant donné la domination actuelle des médias occidentaux et leur mission apparemment collective.

L’étape suivante consiste à démanteler la domination des médias occidentaux.

Cela aussi sera un long et difficile combat. Les grands médias occidentaux sont les plus puissants du monde et, depuis près d’un siècle, ils ont la mainmise sur la diffusion des informations et des points de vue internationaux dans le monde entier. Nombre d’entre eux trouvent leur origine dans le colonialisme, la préservation de l’empire et, plus tard, la diffusion des idées occidentales sur la façon dont le monde devrait être géré. Ces médias représentent une force économique puissante et les déloger nécessitera des investissements.

Partout dans le monde, il est possible de contribuer à cet effort, pas nécessairement en créant de grandes entreprises de médias, mais en investissant dans des entreprises de médias qui s’engagent à réaliser des analyses justes et objectives, afin que les publics locaux aient le choix et ne soient pas inondés par la propagande des grands médias occidentaux. Ce ne sera pas non plus une tâche facile et il y a de nombreux obstacles à surmonter, mais ce n’est pas le moment de se noyer dans ces détails. En fin de compte, il s’agit de sensibiliser les lecteurs aux problèmes mondiaux en leur permettant de s’appuyer sur davantage de sources non occidentales, afin qu’ils ne soient pas victimes de la guerre de propagande actuelle. Cela commence à se produire au fur et à mesure que des sites d’information alternative se développent.

Il s’agit d’un besoin urgent en Occident également, afin d’empêcher l’hystérie de masse générée par les grands médias de susciter la peur et de dresser les sociétés occidentales contre le reste du monde. Aujourd’hui, la cible est la Chine, demain l’Inde et peut-être l’Afrique.

Chandran NAIR

Le 21 février 2023 – Source The Diplomat

Traduit par Wayan, relu par Hervé, pour le Saker Francophone.