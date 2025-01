Le Centre de formation des collectivités territoriales (CFCT) a servi de cadre, le mardi 28 janvier 2025, à la tenue de l’atelier d’information et de sensibilisation sur les réformes politiques, institutionnelles, administratives et électorales, à l’attention des autorités des collectivités territoriales et des forces vives de la nation dans les collectivités territoriales du district de Bamako. Cet atelier, 3ème du genre, organisé par le Ministère délégué auprès du Premier ministre chargé des réformes politiques et du soutien au processus électoral, a pour objectif de contribuer à la promotion des réformes à travers l’information des acteurs sur les réformes. Lors de la cérémonie d’ouverture des travaux, le Ministre délégué auprès du Premier ministre, Mamani Nassiré, a fait savoir que la démarche du Gouvernement s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des orientations du Chef de l’Etat visant à réunir les conditions de «l’organisation d’élections transparentes et apaisées».

La cérémonie d’ouverture de l’atelier était présidée par le Ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des réformes politiques et du soutien au processus électoral, Mamani Nassiré, en présence du représentant du gouverneur de la région de Koulikoro, Harouna Diarra, non moins préfet de Kati, des maires des communes de Bamako, des responsables politiques et des organisations de la société civile.

Dans son allocution, le représentant du gouverneur de la région de Koulikoro, Harouna Diarra, a fait savoir que cette initiative des Autorités de la Transition est à saluer, car elle contribue à la recherche de solutions aux maux qui menacent l’existence du Mali. Pour lui, cet atelier est l’occasion pour chaque acteur de s’approprier des grandes réformes engagées par les plus hautes autorités dans le cadre du processus de refondation du Mali après environ trois décennies de crises politiques, économiques et sécuritaires récurrentes.

Par ailleurs, il a souligné que la gestion des Communes de l’Arrondissement de Kalabancoro doit relever du Cercle de Kati jusqu’à l’organisation des élections communales dans le District de Bamako, conformément à l’article 96 de la loi n°2023-005 du 13 mars 2023, portant statut particulier du District de Bamako. « C’est à ce niveau que des réflexions doivent être menées pour éviter une dichotomie dans la gestion de ces collectivités, dont les Maires sont toujours en place et qui ont été installés à l’issue des élections communales de 2016 par le Préfet du Cercle de Kati. J’attends des experts de nous édifier davantage sur les enjeux de cette réforme en ce qui concerne le cas particulier des communes du Cercle de Kati, qui sont incorporées dans le District de Bamako », a déclaré le préfet de Kati.

A sa suite, le Ministre délégué auprès du Premier ministre, Mamani Nassiré a souligné que le présent atelier est la suite d’une série d’ateliers qu’organisera le Ministère délégué chargé des Réformes politiques et du Soutien au Processus électoral dans le District de Bamako, du 24 au 30 janvier 2025. Selon lui, des réformes majeures ont été réalisées et certaines sont en cours de réalisation dans le cadre de la refondation de l’Etat, notamment la promulgation de la Constitution du 22 juillet 2023. « Il s’agit à présent de prendre toutes les dispositions en vue de réaliser les réformes induites par la nouvelle Constitution et de les expliquer au grand public », a-t-il dit. Il a fait savoir que l’objectif général de cet atelier est de contribuer à la promotion des réformes à travers l’information et la sensibilisation des acteurs institutionnels et des citoyens sur les réformes politiques, institutionnelles, administratives et électorales réalisées et en cours.

Le ministre délégué a souligné que les thématiques qui seront abordées au cours du présent atelier portent sur les réformes politiques et institutionnelles, faisant le point sur les réformes réalisées et en cours ; les réformes administratives et territoriales, mettant l’accent sur la réorganisation territoriale et administrative du District de Bamako ; les réformes électorales, essentiellement axées sur les modalités d’application de l’Ordonnance n°2024-022/PT-RM du 31 décembre 2024 portant modification de la Loi n°2022-019 du 24 juin 2022, modifiée, portant loi électorale.

Aux dires du ministre, la modification de la loi électorale visait à autoriser la prorogation de la durée de la révision annuelle des listes électorales et à permettre d’introduire dans le mode d’inscription des citoyens sur les listes électorales des modalités particulières d’enrôlement des électeurs à cet effet. « La Décision n°2024-000665/MATD-SG du 31 décembre 2024 autorisant la prorogation de la durée de la révision annuelle des listes électorales de 2024 du Ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation est intervenue dans ce cadre. Cette démarche du Gouvernement s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des orientations du Chef de l’Etat visant à réunir les conditions de «l’organisation d’élections transparentes et apaisées » qui commencent par la conception ou la mise à jour de listes électorales fiables », a conclu le ministre délégué, Mamani Nassiré.

Aguibou Sogodogo

