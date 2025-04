Lafiabougou, un grave incendie a suscité de la frayeur le jeudi 3 avril en début de soirée à la station-service ‘’SOMAYAF’’, située à Lafiabougou à quelques mètres du monument Cabral. Grâce au courage, à la bravoure et aux efforts conjugués du chauffeur, de la population et des soldats du feu (Protection Civile), le pire a été enrayé. Cependant, même s’il n’y a pas eu de perte en vie humaine on a déploré des dégâts matériels.

Le sinistre s’est déclenché vers le coup de 21h provoquant une panique généralisée chez les riverains et les usagers de l’avenue Cheick Zayed et de la station d’essence SOMAYAF (qui ne désemplit pas de clientèle à cause du prix bas de son carburant). Selon les témoins sur les lieux, tout est parti d’un véhicule citerne qui a pris feu lors de son processus de fourniture en gasoil à ladite station.

Ainsi, face à l’urgence et aux risques de propagation de la flamme sur les cuves et pompes de la station d’essence, le chauffeur de la citerne a fait preuve d’un grand courage en éloignant son véhicule en feu pour éviter qu’il explose à l’intérieur même de la station.

Toujours, aux dires de nos sources, cette action héroïque a permis d’épargner le pire, l’incendie des installations de ‘’SOMAYAF’’. Cela a certes épargné la station d’essence, mais a fait déplacer les dégâts. Le constat a laissé apparaître des dégâts importants dans la zone où la citerne a été transportée. Ainsi, plusieurs dégâts matériels ont été enregistrés aux abords de cet emplacement. Notamment chez les commerçants et des petits kiosques qui se trouvent aux alentours des lieux. Lesquels n’ont pu que constater leurs abris partir en cendre par le feu.

« J’ai perdu toutes mes marchandises, tout est brulé, c’est ma seule source de revenu » déplore Toumani Sacko, un vendeur de chaussures touché par l’incendie.

Pire, dans le feu de l’action, les voleurs ont profité de ce drame pour s’enfuir avec le peu de marchandises épargnées des commerçants.

Ladji Coulibaly, victime de cette tragédie exprime sa tristesse en ces termes : « pendant que nous nous soucions de comment éteindre le feu, il y a des voleurs qui étaient occuper à prendre nos marchandises, ils ont pris tous mes poulets cuits dans mon kiosque. C’est vraiment une énorme perte pour moi ».

A part les dégâts matériels, on ne déplore aucune perte en vies humaines. Dans la foulée, certains sinistrés ont regretté l’arrivée tardive de la Protection Civile sur les lieux, chose qui a procuré plus de temps au feu de dévaster sur son passage et causant plus de pertes aux commerçants riverains. « Il est bien clair que les sapeurs-pompiers ont pris beaucoup de temps avant d’arriver sur les lieux. C’est cela qui a aussi augmenté la gravité de l’incendie. Ils sont venus 40 minutes après le déclenchement du feu » a témoigné Mohamed Cissé.

Quant au gérant de ladite station, il n’a pas voulu s’exprimer à notre micro sur la situation. Il a préféré rester dans un silence dommageable avant indiquer ceci : « C’est notre argent qui est partie en fumée. Je ne souhaite pas en dire plus ».

Les enseignements à tirer de cet énième incendie ravageur en l’espace d’un mois sont de deux ordres : les stations-services ne respectent pas les mesures de sureté en cas d’incendie et les agents de la protection civile se font désirer pour répondre en urgence aux alertes. Que Dieu nous sauve seulement.

Par Fatoumata Sissoko ( stagiaire UCAO)

