Les œuvres sociales du Président de la transition investissent de plus en plus dans le secteur énergétique et donnent le sourire aux responsables de plusieurs structures de santé. Ainsi, les coupures intempestives d’électricités sont désormais un mauvais souvenir à l’hôpital du Mali. En effet, dans le but de l’autonomisation des hôpitaux en matière d’électricité pour une meilleure prise en charge des patients, le Président de la transition, le général d’Armée, Assimi GOITA a entamé l’installation de kit solaires dans les structures de santé. Ainsi, après le Centre National d’Odonto- Stomatologie (CNOS) et l’hôpital dermatologique, c’est l’hôpital du Mali sis à Missabougou qui est l’hôte d’une installation d’envergure de kit solaires totalisant 1000 panneaux solaires de 575 watts, des batteries de stockage et d’onduleurs pour 1 100 000 méga watts. Ces équipements se répartissent en trois catégories : la réanimation, les urgences et la morgue se répartissent respectivement 400 kW et 100 kW alors que les 600 kWh sont réservés à la nouvelle et l’ancienne imagerie.

Pour la directrice de l’hôpital du Mali, Dr DOUMBIA Sanata Sogoba, ces installations vont permettre de réunir les conditions de travail favorables pour le personnel soignant et une meilleure prise en charge des patients. « Nous avons enfin, la solution à beaucoup de problèmes auxquels, nous étions confrontés ». Jusqu’à ce jour, a-t-elle a expliqué, l’hôpital consomme 5000 litres de carburant par mois soit 4 millions de Fcfa. Un montant assez colossal qui est aujourd’hui, derrière nous grâce à la générosité du Président de la transition. Occasion pour elle de remercier le généreux donateur qui a bien voulu choisir l’hôpital du Mali pour abriter ces équipements, et Mme le ministre de la santé.

« Merci pour le soutien au peuple, en l’occurrence les malades, Monsieur le Président de la transition ». Ces mots sont du ministre de la Santé et du Développement Social, le médecin colonel Assa Badiallo TOURE, qui a rassuré de veiller sur l’entretien des installations qui viennent soulager ces patients qui arrivaient affolés dans les hôpitaux.

Pour sa part, le conseiller spécial du Président de la transition, M. Aguibou DEMBELE, a rappelé que le général d’Armée Assimi GOITA, a installé à ce jour 412 forages à travers le Mali dans les écoles et les aires de santé. Ainsi, dira-t-il, en procédant à cette donation, le Président a une seule vision, celle de développer le Mali par tous les moyens et cela se fait avec tous les maliens sans exception. Il a invité les uns et les autres à faire bon usage des installations pour inspirer d’autres donateurs et aussi permettre à ces équipements de durer aussi longtemps.

La visite guidée des installations a été faite par le conseiller spécial du président de la transition, le ministre de la Santé et du Développement Social et les délégations qui les accompagnent.

Réseau de Communication du MSDS

