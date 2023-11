Coupe du monde U17 : manita et qualification pour le Mali !

Ce jeudi, le Mali n’avait pas droit à l’erreur. Battus par l’Espagne lundi, trois jours après leur succès face à l’Ouzbékistan, les Aiglonnets devaient l’emporter face au Canada pou espérer rallier les huitièmes de finale de la Coupe du monde U17 2023. C’est désormais chose faite. Et avec la manière ! Car les hommes de Soumaïla Coulibaly n’ont fait qu’une bouchée des Nord-Américains en l’emportant 5-1 au Gelora Bung Tomo Stadium de Surabaya (Indonésie).

D’entrée, les Aiglonnets prenaient à la gorge les Canucks. Forts d’un pressing haut, ils s’offraient le premier tir de la rencontre, une minute seulement après le coup d’envoi, trop écrasé cependant pour espérer inquiéter le gardien (2e). Pratiquement dans la foulée, Ibrahim Kanaté voyait sa frappe contrée par la défense Rouge et Blanche (3e), puis Ange Martial Tia dévissait sa tentative à gauche (5e). Deux minutes plus tard, le premier trouvait sur corner le deuxième pour une reprise en aile de pigeon flirtant avec le petit filet (7e). Mahamoud Barry faisait ensuite coucher Nathaniel Abraham sur un pointu consécutivement à un une-deux avec Tia aux abords de la surface (11e).

Les Maliens étaient récompensés de leur entame tonitruante juste avant le quart d’heure de jeu. Trouvé à droite dans le dos de la défense sur une longue passe de Sekou Koné, Ibrahim Diarra ouvrait parfaitement son pied gauche et plaçait le ballon dans le petit filet opposé d’Abraham (0-1, 14e). L’ailier manquait ensuite de réussite sur deux copiés-collés : d’abord en se trouant sur son geste (21e), puis en butant sur le gardien qui déviait en corner (26e). Corner botté par Tia, et sur lequel Barry plaçait une tête imparable pour le but du break, confirmé après visionnage de la VAR (0-2, 26e).

Le Mali assure le spectacle

Cette avance confortable n’était pas de nature à faire baisser le pied aux Aiglonnets, loin s’en fallait. Car, alors que Diarra se loupait encore sur sa spéciale, seul à droite au second poteau (31e), Moussa Traoré butait de justesse sur le gardien, du même côté (36e). La détermination malienne faisait au moins un émule côté canadien : Kevaughn Tavernier. L’ailier de Forge FC, qui venait tout juste de sortir du banc, mystifiait son vis-à-vis malien à droite et enroulait du gauche sans accrocher le cadre, effectuant ainsi le premier tir des Canucks (40e). Deux minutes plus tard, il faisait le plus dur en dribblant le gardien mais tergiversait et butait sur Baye Coulibaly, qui sauvait le but sur la ligne (43e). Finalement, Richard Chukwu réduisait la marge juste avant la mi-temps en trouvant la faille sur corner au premier poteau, suite à un contre favorable (1-2, 45e). Dans le temps additionnel, Tavernier, encore lui, manquait l’égalisation à cause d’une sortie efficace de Bourama Koné dans ses pieds (45e+5).

Un raté que les Canadiens allaient regretter en seconde période, puisque les Aiglonnets inscrivaient la bagatelle de trois buts dans une fin de match à sens unique. D’abord, Kanaté ajustait parfaitement Abraham sur une passe décisive involontaire de Diarra dans la surface (1-3, 73e). Puis, sur un contre éclair, Hamidou Makalou battait le portier sur sa droite à l’aide d’un enchainement contrôle-frappe (1-4, 77e). Enfin, Ousmane Thiero parachevait le score d’une reprise croisée dans le petit filet d’Abraham (1-5, 90e+1).

Le Mali finit à la deuxième place du groupe B derrière l’Espagne, auteur d’un nul 1-1 avec l’Ouzbékistan en simultané, et décroche ainsi son billet pour les huitièmes de finale. Les Aiglonnets affronteront le 2e du groupe F, soit probablement le Venezuela voire l’Allemagne.

Compo du Mali U17 contre le Canada !

Bourama Kone

Souleymane Sanogo – Baye Coulibaly – Moussa Traore – Issa Traore

Ange Martial Tia – Sekou Kone – Hamidou Makalou

Ibrahim Diarra – Ibrahim Kanate et Mahamoud Barry

Source : .afrik-foot.com

