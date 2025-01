Le Manchester City de Pep Guardiola s’est fait peur mais a gagné mercredi contre Bruges (3-1) et évité une élimination en Ligue des champions, tandis que Lille et Aston Villa ont complété le top 8, à l’issue de la 8e et dernière journée de la phase de ligue.

Le classement a constamment changé lors de ce multiplex géant de 18 matches simultanés. Mais seules deux places de qualification directe pour les 8e de finale étaient réellement à pourvoir, vu les positions favorables des six premiers, qui ont d’ailleurs tenu leur position, avec Liverpool au sommet (21 points) malgré une défaite à Eindhoven (3-2).

Le surprenant Lille a cartonné Feyenoord à domicile (6-1) et a bénéficié du nul de l’Atalanta Bergame à Barcelone (2-2), et de la défaite de l’AC Milan à Zagreb (2-1). Autre surprise de ce premier tour, Aston Villa a battu le Celtic Glasgow (4-2) et prend la 8e place.

L’Atalanta, mais également Dortmund vainqueur de Donetsk (3-1), le Real de Brest (3-0) et le Bayern de Bratislava (3-1) restent aux portes du top 8.

En conséquence, Manchester City (22e), qui avait encaissé l’ouverture du score contre Bruges mais a bien réagi, affrontera en barrages soit le Real Madrid soit le Bayern Munich.

De son côté, le Paris SG, d’abord mal embarqué dans cette phase de ligue, a continué sa remontée au classement avec une troisième victoire d’affilée à Stuttgart (4-1). Classé 15e, il affrontera soit Brest, soit Monaco, dans un duel franco-français.

La Juventus Turin fait une mauvaise opération en s’inclinant contre Benfica à domicile (2-0) et tombe à la 20e place.

Dans la lutte pour les barrages, ce sont Zagreb, pourtant vainqueur de l’AC Milan (2-1) et Stuttgart qui ont fait les frais de ce dernier match et se placent 25e et 26e. Le Sporting et Bruges, 23 et 24e, prennent les deux derniers sésames pour les barrages.

Source: https://fr.hespress.com/

