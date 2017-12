Bamako abrite du 11 au 13 décembre 2017 l’atelier régional de démarrage du Programme –Accélération des investissements pour la sécurité alimentaire dans le Nexus Eau- Énergie –Alimentation –Écosystème en Afrique de l’Ouest. L’ouverture des travaux a été présidée ce lundi 11 décembre par le ministre de l’Énergie et de l’Eau, Malick Alhousseini à l’hôtel El Farouk de Bamako.

Cette rencontre régionale de haut niveau est organisée par le partenariat régional de l’eau de l’Afrique de l’ouest en collaboration avec la CEDEAO et le ministère de l’Énergie et de l’Eau du Mali, elle vise à promouvoir le développement des synergies entre les secteurs eau, énergie et alimentation pour répondre aux besoins de la région.

L’objectif du programme régional est de favoriser une compréhension globale des interconnexions de la sécurité alimentaire et nutritionnelle avec l’ approche Nexus Eau- Energie-Alimentation-Ecosystème. Aussi il vise à accroître les investissements pour soutenir les transformations idoines en vue de répondre aux besoins en matière de sécurité eau, alimentation et énergétique dans le contexte de changement climatique en Afrique de l’ouest.

Et pour se faire, le programme accompagne la CEDEAO, les Organismes de Bassins Transfrontaliers et les États de l’Afrique de l’ouest pour la prise en compte de l’approche intégrée nexus dans les politiques, stratégies, plans et interventions de développement dans les secteurs eau, énergie, agriculture-alimentation-nutrition et environnement –écosystème.

Le Programme ‘Accélération des investissements pour la sécurité alimentaire dans le Nexus Eau-Énergie- Alimentation-Ecosystème en Afrique de l’Ouest, est une initiative panafricaine qui implique 28 pays et 5 région de l’Afrique.

Pour la phase-pilote dudit programme, seuls quatre pays de la sous –région sont concernés à savoir le Bénin, le Nigeria, le Burkina Faso et le Mali. Qui abrite le lancement du programme dont les travaux sont s’étendre sur 3jours pendant lesquels les participants vont échanger sur le programme pour l’Afrique de l’ouest et les stratégies de mise en œuvre en plus des questions relatives aux soutiens des PTF et ceux des décideurs pour une réelle concrétisation du programme.

Dans leurs interventions, le président du Partenariat régional de l’eau de l’Afrique de l’Ouest, le professeur Amadou Hama Maïga et le Commissaire à la Sécurité Alimentaire du Mali, ont mis en exergue l’interconnexion des branches et la pertinence du programme, présenté comme le levier du moment pour faire face au défi majeur de la sécurité alimentaire ,énergétique et hydrique dans la région .

Une vision soutenue par le ministre Malick Alhousseini selon qui cette initiative s’inscrit en droit ligne à la vision du Gouvernement du Mali.

Khadydiatou SANOGO

