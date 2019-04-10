Communiqué Communiqué du Front pour la sauvegarde de la démocratie (FSD) Par maliweb - 10 Avr 2019 5 Partager sur Facebook Tweeter sur twitter tweet Commentaires via Facebook :
….LE PAYS DU GENOCIDE VEUT SE POSITIONNER AU CENTRE DU MALI POUR EMPECHER LES FAMAS DANS LEUR ROLE REGALIEN ET EN MEME TEMPS DESTABILISER JUSQU A BAMAKO…
VOUS VEREZ BIENTOT DES VIRAGES DES CMA ET AUTRES,DES DEFIS AU GOUVERNEMENT MALIEN CAR LA FRANCE LES PROTEGERA SOUT DISANT CONTRE BAMAKO….
LE FSD COMMET ICI UNE ERREUR HISTORIQUE, ERREUR QUI PROUVE QU’ IL N’ EST QU’ UNE POUBELLE DE LARBINS-POURRIS DÉPASSÉS PAR LE TEMPS.
CET “ACCORD DE PAIX” EST FRÉLATÉ, POURRI…C’ EST FINI…C’ EST DÉPASSÉ
L’ INÉVITABLE VIENT: LA GUERRE..
ET LE POUVOIR MALIEN ET LA PSEUDO-OPPOSITION-FSD AURA Á SUBIR LEUR SORT.
LE TEMPS A DÉJÁ FAIT SON TRAVAIL
T.Sankara, CET “ACCORD DE PAIX” VRAI CAHIER SATANIQUE EST LE RÉSULTAT CONCRET ET DIRECT DE LA VIOLATION DE L’ INTÉGRITÉ NATIONALE DU MALI PAR LA FRANCE, EN INTREDISANT Á L’ ARMÉE MALIENNE DE RENTRER DANS KIDAL.
CET “ACCORD DE PAIX” EST ILLÉGITIME ET ILLÉGAL: DNC INAPPLICABLE.
ÉCOUTEZ CHERS COMPATRIOTE,
CET “ACCORD DE PAIX” VRAI CAHIER SATANIQUE EST LE RÉSULTAT CONCRET ET DIRECT DE LA VIOLATION DE L’ INTÉGRITÉ NATIONALE DU MALI PAR LA FRANCE, EN INTREDISANT Á L’ ARMÉE MALIENNE DE RENTRER DANS KIDAL.
CET “ACCORD DE PAIX” EST ILLÉGITIME ET ILLÉGAL: DNC INAPPLICABLE.
AUTOUR DE CET “ACCORD DE PAIX”, ILY A DEUX SORTIES VALABLES POUR LE POUVOIR MALIEN:
1- MOURIR EN LARBIN ET MAUDIT DANS LES GRIFFES DU PEUPLE MALIEN.
2- MOURIR EN PATRIOTE BÉNI DANS LES GRIFFES DE LA FRANCE MAUDITE.
ET IL FAUT SAVOIR AUSSI QUE LA GUERRE POUR FAIRE REVENIR KIDAL SUR LE DROIT CHEMIN DE LA LÉGALITÉ ET DE LA LÉGITIMITÉ, SERA FAITE.
CE N’ EST PAS UNE FAMILLE DE 20 MEMBRES GÉNÉTIQUEMENT TORDUS QUI VA METTRE EN PÉRIL LA VIE DE 20 MILLIONS DE MALIENS.
CETTE GUERRE SERA FAITE…
C’est le signe que personne ne coit encore a cet accord impie, signe par le traite IBK. Qui pour garder son pouvoir a vendu le Mali..