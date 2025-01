La Compagnie Malienne pour le Développement du Textile (CMDT) a tenu ce lundi 13 janvier 2025 son 103ᵉ Conseil d’administration annuel au siège de la société à Bamako. Présidée par M. Mamadou Moustapha Diarra, Président du Conseil d’administration et Président Directeur Général (PCA-PDG) de la CMDT, cette session a réuni les administrateurs de l’entreprise, dont des représentants du ministère des Finances et de l’Économie ainsi que de la Coordination des Sociétés et Coopératives de Producteurs Cotonniers.

Un contexte marqué par la résilience et l’innovation

« Cette session se tient dans un contexte de sortie de crise pour la CMDT, marqué par des défis de refinancement avec les institutions financières », a déclaré M. Diarra dans son discours d’ouverture. Le PCA a exprimé sa gratitude envers les autorités et partenaires financiers pour leur soutien, soulignant l’importance des efforts collectifs pour assurer une année performante. La session a permis de faire le bilan des performances de 2024, d’examiner la stratégie pour 2025 et d’approuver un budget ambitieux. Parmi les points forts figurent les résultats financiers, la qualité de la production cotonnière, et les projets de développement durable.

Approbation d’un budget ambitieux pour 2025

Le budget 2025, adopté à l’unanimité, s’élève à 434,096 milliards de FCFA en produits, contre 432,091 milliards en charges, avec un investissement de 13,087 milliards de FCFA et un résultat net prévisionnel de +2,004 milliards de FCFA.

Diarra a précisé que ce budget inclut des réformes structurelles, notamment l’érection des filiales en Directions régionales pour optimiser les coûts et rapprocher les services des producteurs. « Il n’y aura pas de réduction de personnel, mais un redéploiement pour garantir un meilleur accompagnement des producteurs », a-t-il affirmé.

Une stratégie axée sur la qualité et l’excellence

Le PCA-PDG a dévoilé une vision stratégique pour 2026-2030, tout en insistant sur l’importance de 2025 comme année charnière. « La qualité de nos produits est essentielle. Avec la certification ISO 9001 version 2015, le Mali se positionne parmi les meilleurs producteurs de coton de qualité », a-t-il déclaré. Il a exhorté ses collaborateurs à s’investir pleinement pour maintenir cette dynamique et renforcer la gouvernance. Un avenir prometteur pour la CMDT et le Mali

En clôturant la session, M. Diarra a rappelé le rôle vital de la CMDT dans l’économie malienne. Il a appelé à une coopération renforcée entre la direction, les producteurs et les parties prenantes pour relever les défis à venir. Avec une vision claire et des objectifs ambitieux, la CMDT confirme son rôle de pilier du développement économique du Mali, tout en s’engageant à maintenir son rang parmi les leaders mondiaux de la production cotonnière. Quand la CMDT est enrhumée, c’est tout le Mali qui tousse.

Madou’s CAMARA info360.info

