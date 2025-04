By

La semaine dernière, le gouvernement du Mali, à travers le ministère des Maliens établis à l’extérieur et de l’Intégration africaine, s’est fortement impliqué dans la crise de rapatriement de Maliens en situation irrégulière en Mauritanie. Le 26 mars, le ministre Mossa Ag Attaher a effectué une mission à Kayes dont il a fait restitution aux hommes de médias.

Le 26 mars 2025, le ministre des Maliens établis à l’extérieur et de l’Intégration africaine, Mossa Ag Attaher, s’est rendu à Kayes au chevet des Maliens expulsés de la Mauritanie. Cela, à l’en croire, dans le but de s’enquérir de leur situation et aussi d’apporter l’aide du gouvernement aux rapatriés.

Dans un premier temps, le ministre a d’abord dirigé une réunion au gouvernorat avec les services techniques et les acteurs humanitaires avant de se rendre au Centre d’accueil et de suivi des migrants.

Ici, avec son équipe, le ministre a rencontré les expulsés. Les échanges ont porté sur leurs préoccupations et le soutien à apporter à ces derniers et au Centre d’accueil. Ils étaient au nombre d’une centaine (femmes, enfants, jeunes). Chacun d’eux a bénéficié d’une enveloppe de 50 000 F CFA en guise de soutien et de promesses d’accompagnement de la Délégation générale des Maliens de l’extérieur.

Aussitôt rentré de cette mission de Kayes, le ministre en charge des Maliens établis à l’extérieur s’est rendu en Mauritanie, le lendemain 27 mars. Il était accompagné d’une forte délégation composée du directeur des services de renseignements maliens, le général Modibo Koné, le ministre des Affaires étrangères. Ladite délégation a rencontré le président de la Mauritanie Mohamed Ould Cheick El Ghazouani.

Selon un membre de la délégation, ils ont longuement échangé avec les hautes autorités mauritaniennes sur la situation de rapatriement qui préoccupe le Mali. La coopération bilatérale entre la Mauritanie et le Mali et l’adéquate lutte contre la migration irrégulière entre les deux pays. Tout cela, dira-t-il, dans le strict respect des droits et de la dignité humaine avant de confier, à son niveau, que les choses sont en bonne voie.

K. C.

Commentaires via Facebook :