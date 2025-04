Ils semaient la terreur dans la localité et empêchaient les populations de vaquer librement a leurs affaires. Mais force est finalement restée a la loi

Le commissariat de police de Kéniéba avec à sa tête le commissaire principal Moustaphe Kanté et son adjoint le commissaire Mandjou Cissé vient de porter un grand coup dur aux groupes de malfrats qui sévissent dans cette localité aurifère de la Région de Kayes. Les éléments dudit commissariat de police ont récemment mis le grappin sur une bande de six individus, spécialistes du braquage à main armée qui semaient la terreur dans la localité empêchant les populations de vaquer librement à leurs affaires.

Au cours de la même opération les limiers ont mis la main sur 2 pistolets mitrailleurs garnis de 4 chargeurs, 1 pistolet automatique de fabrication artisanal avec 4 chargeurs, une certaine quantité de des munitions et 1 fusil de chasse. à cet arsenal, s’joutent 3 engins à deux roues, 28 téléphones portables, 1 ordinateur portable et une somme d’argent en espèces estimée à un peu plus de 2,7 millions de francs CFA. à ces prises s’ajoutent 122,79 grammes d’or, 1 réfrigérateur, 1 poste téléviseur, 1humidificateur, 3 batteries et 1 convertisseur d’électricité.

Bien avant cette opération, les policiers avaient été saisis par un anonyme faisant état de la présence d’un « groupe d’individus lourdement armés dans la région ». Immédiatement, les éléments enquêteurs du commissariat de police cité plus haut se sont mis à la tâche. Les enquêtes révèleront que ces individus avaient multiplié leurs forfaits à travers le Cercle de Kénièba, voire au delà des frontières, notamment, sur le territoire du Sénégal voisin.

Poursuivant leurs investigations, les limiers ont interpellés un suspect qui s’avérera être un membre de la bande des six. L’homme a été conduit dans les locaux des policiers pour y être auditionné. Durant son interrogatoire, il a craqué et a dénoncé ses complices au nombre de cinq, disséminés à travers la ville. Ces derniers seront à leur tour cueillis et conduits au commissariat de police de Kéniéba. Ils seront identifiés comme B. Dicko, M. Kéïta, H. Barry, D. Konaré, et une certaine Fatoumata, la seule femme du groupe.

Lors de leurs interrogatoires, les suspects ont avoué leurs forfaits. Ils ont reconnu être les auteurs de plusieurs cas de braquage, notamment sur l’axe Bamako-Kénièba et dans de nombreux autres villages de cette localité aurifère. A la fin des auditions, ils ont tous été placés en garde à vue, en attendant la fin des enquêtes qui se poursuivent pour mettre la main sur d’éventuels complices. Les autorités policières régionales ont mis l’occasion à profit pour inviter la population à plus de vigilance et de collaboration afin d’aider la police dans l’accomplissement de sa mission de sécurisations.

Tiedié DOUMBIA

