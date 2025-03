Si on a pu éviter à la CMDT d’être privatisée – ce qui aurait pu conduire à la perte de nombreux emplois et une gestion en dehors de l’Etat malien – nous devons et pouvons empêcher à tout prix que cette entreprise stratégique pour l’économie malienne soit déstabilisée de l’intérieur par les siens, pour l’intérêt de tous !

La CMDT est une entreprise très stratégique pour l’Etat malien. Son apport est si capital qu’elle représente à elle seule, l’un des poumons qui insuffle l’oxygène nécessaire pour la survie de l’économie malienne. Avec ses 5000 emplois directs et indirects, elle est surtout gage de stabilité économique et sociale pour de nombreuses familles. La CMDT est un instrument de souveraineté nationale et c’est pourquoi l’Etat a mis définitivement fin à son processus de privatisation.

Mais la CMDT, de par sa position stratégique (travaillant directement avec la couche sociale la plus nombreuse et la plus influente en matière de politique d’autosuffisance alimentaire que sont les paysans) fait très souvent l’objet d’attaques aussi déstabilisatrices qu’elles peuvent nuire au bon fonctionnement de l’entreprise et empêcher l’atteinte des objectifs de production programmés. C’est ce qui fait que la compagnie devient vulnérable.

Pour que cette compagnie puisse jouer véritablement son rôle, il faut l’union et la solidarité car, elle est une entreprise nationale qui se met au service de tous les Maliens en garantissant un bien-être économique et social aux populations. Ce qui signifie qu’il faut protéger l’entreprise de toutes initiatives visant à la déstabiliser que ça soit de l’intérieur que de l’extérieur et cela à tous les prix. Les querelles partisanes sont de nature à fragiliser l’organisation et ralentir sa progression vers l’excellence. Nul n’a intérêt à voir s’écrouler la CMDT.

Si cette compagnie a résisté aux nombreuses intempéries au fil des temps, c’est parce qu’elle est un instrument de la politique de souveraineté et les plus hautes autorités du pays ainsi que les cadres qui y travaillent ne peuvent se permettre de minimiser les risques de déstabilisation internes.

Quand ça ne va pas, nous devons être à mesure de se parler, de dialoguer et de trouver des terrains d’entente afin de préserver l’essentiel. Les cadres travaillant dans la boîte, forment une équipe qui se met au service de la nation. Ils peuvent avoir des divergences de vues, d’approches mais ne doivent jamais oublier qu’ils sont au service d’un idéal national.

L’histoire ne doit pas retenir que ce sont les Maliens eux-mêmes qui ont œuvré pour que la CMDT disparaisse, Ils ne doivent pas non plus oublier que les objectifs de production, sont les seuls qui vaillent pour l’ensemble de la population.

A chaque fois que ces objectifs sont atteints, c’est le pays qui fait un bond en avant. Et ces objectifs ne peuvent être atteints que lorsque la chaîne de production, fonctionne correctement sans pression ni autres considérations partisanes. Et ça devrait toujours être le cas !

El Hadj Tiémoko Traoré

