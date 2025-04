JCK Advisor est spécialisé dans les litiges, les arbitrages et les affaires de criminalité économique de grande envergure. Il a mené des investigations sur l’affaire qui agite actuellement les milieux d’affaires du Mali.

Dans le cadre du projet de construction d’une centrale hydroélectrique à Djenné, le groupement indien Mecamidi HPP/PRIL a été choisi en février 2021 pour la construction de la centrale et en août 2022 le groupement AEEPL-NEPL-SUNCITY pour la construction des réseaux de distribution pour l’électrification de 22 villages dans le cadre du projet de centrale hydroélectrique.

Le groupement Mecamidi HPP/PRIL est accusé d’avoir donné des fausses garanties à Energie du Mali contre le paiement de plus de 5 milliards de CFA par l’intermédiaire d’une banque dénommée Acumen Bank et Ecobank-Mali.

“Comment une entreprise confrontée à des difficultés internes, impliquée dans plusieurs litiges (plus de 5) en Inde et dont la société mère était en liquidation en France a pu obtenir un tel marché ? Pourquoi le groupement GCA/GUGLER/COSTRONIC a contesté le résultat de l’appel d’offres ?“, s’interroge JCK Advisor.

La société Mecamidi HPP Limited est la filiale de la société française Mecamidi SA spécialisée dans la construction de centrales hydroélectriques. Dans une liste des litiges à la date du 14 décembre 2023 du Tribunal national du droit des sociétés de l’Inde, nous pouvons constater que la société Mecamidi HPP Limited est impliquée dans plus de cinq (5) de litiges.

Sur le site de la Cour de cassation de France, dans l’arrêt du 28 juin 2024/Cour d’appel de Paris, RG n° 22/04607, il est dit : “A la demande de l’URSAFF Midi-Pyrénées, la société Mecamidi SA (société mère de Mecamidi HPP de l’Inde) a fait l’objet d’un redressement judiciaire ordonné par le Tribunal de commerce de Toulouse le 8 juin 2017, dont la décision a été annulée par la cour d’appel de Toulouse le 30 janvier 2018, puis la société Mecamidi a de nouveau été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Paris le 4 mars 2019 avant qu’il ne prononce sa liquidation le 13 octobre 2020 et désigne la société BTSG et M. [A] [K] en qualités de liquidateur judiciaire“.

Dans une publication de l’ambassadeur de France au Kirghizstan datant de 3 août 2022 sur sa page Facebook, la société MM International présidée par M. Luc Marcy est le successeur de Mecamidi dans la gestion en concession de la centrale Hydroélectrique de Kalininiskaya. Une banque anglaise qui a son siège/quartier général aux Comores ? Acumen Bank ne fait pas partie des banques et établissements agréés aux Comores et Acumen n’en fait pas partie.

Dans un communiqué datant de juin 2022, la BC des Comores a fait une mise en garde du public contre plusieurs banques qui prétendent être agréées par les autorités comoriennes pour l’exercice d’activités bancaires offshores. Parmi les 16 banques illégales citées dans le communiqué, Acumen Bank n’était pas mentionnée mais une banque (Micro Capital Bank) du même réseau qu’elle était citée.

JCK Advisor a approché Acumen Bank via son site pour demander une opération de garanties bancaires. Il a reçu un mail pour cette opération de la part de Yield4 Finance. “Vu le montant de l’opération, le chargé clientèle nous a proposé d’échanger sur WhatsApp et après il a créé un groupe dans lequel il a ajouté les membres de la direction. Il nous a confirmé que c’est Yield4 Finance qui travaille dernière Acumen Bank“, affirme JCK Advisor.

Yield4 Finance est une entreprise indienne qui offre des services financiers (garanties, lettre de crédit documentaire) etc. Elle opère en Inde, Dubaï, Zambie, Tanzanie… Son Patron se nomme Sanjeev Chadha.

Yield4 Finance est constitué d’un réseau de plusieurs banques douteuses dont Acumen Bank et UOB Global Finance, une microfinance basée en Tanzanie et qui était dernière les fausses garanties envoyées via Coris Bank-Mali, après le cas d’Acumen Bank via Ecobank-Mali.

Le réseau possède une Agence de notation financière appelée Icra Rating basée à Dubaï qui délivre des certificats de notation aux banques du réseau pour les crédibiliser et montrer qu’elles sont solides. Le réseau possède également une société appelée Euro Tech qui délivre des certificats d’ISO 9001 version 2015 aux banques du réseau.

“Le Groupement AEEPL NEPL/SUNCITY AAR ESS EXIM Private Limited (AEEPL) est une société qui pourra être traquée par l’aide de certaines organisations. Elle a déjà contracté avec des institutions internationales pour des livraisons de biens.

❖ Contrat avec la Banque africaine de développement

2022 : Fourniture de tuyaux et raccords en Angola pour un montant de 167 900 USD

2020 : Fourniture et installation de 8 cages et 4 raccords en Zambie pour un montant de 184 448 USD

2017 : Fourniture de 200 imprimantes thermiques en Angola pour un montant de 229 238 USD

❖ Contrat avec la Minusca

2019 : Un contrat d’une valeur de 196 080 USD avec la Minusca

❖ Contrat avec UNOPS

2017 : Fourniture et livraison d’équipements de gymnastique pour le Programme Unimas Mali pour le bureau de UNOPS (Bureau des Nations unies pour les Services d’Appui aux Projets), a documenté JCK Advisor”.

A n’en pas douter, EDM-SA est tombée dans les filets d’un réseau mafieux contre lequel aucune société malienne n’est préparée. La leçon à tirer est qu’il s’agit là d’un cas d’école, un traquenard dont peu d’entreprises auraient vu venir.

Alexis Kalambry

