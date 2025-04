By

Le flair des enquêteurs du 2ème arrondissement de Ségou a eu raison du voleur.

Un récidiviste interpellé après une enquête rapide et minutieuse. Un riche commerçant de Ségou se réveille sans son pistolet Glock et ses munitions. La police lance une course contre la montre pour éviter le pire. En moins de 48h, le suspect est arrêté. Retour sur une enquête rondement menée._

Dans la nuit du 30 mars 2025, un riche commerçant de Ségou, répondant au nom de Djokaramê, découvre avec stupeur que son véhicule, garé devant son domicile dans le quartier Missira, a été fracturé. La petite vitre arrière gauche est brisée, et plusieurs objets précieux ont disparu :

UN PISTOLET AUTOMATIQUE DE MARQUE GLOCK 17, 17 CARTOUCHES, 75 000 FCFA ET UN AIRPOD.

Possédant un permis de port d’arme légal, Djokaramê dépose immédiatement plainte au commissariat du 2ème arrondissement de Ségou. L’affaire, classée prioritaire en raison du danger que représente une arme chargée en circulation, est confiée à la Brigade de Recherche (BR) sous l’autorité du Commissaire Divisionnaire Yaya Coulibaly.

Conscients du risque que représente une arme automatique entre de mauvaises mains, les plus hautes autorités sécuritaires, dont le Contrôleur général Youssouf Koné et le Directeur Régional de la Police de Ségou, le CLP Abdoulaye Coulibaly, ordonnent une traque sans relâche et sans délai.

Le Commissaire Yaya Coulibaly, fin limier et enquêteur expérimenté, et son adjoint, le Commissaire Abdoul Aziz Traoré, orientent rapidement les investigations vers l’entourage proche de la victime. « Seuls des proches pouvaient savoir que l’arme se trouvait dans la voiture », estiment-ils.

INTERPELLATION EN MOINS DE 48H

Sur instruction et après avoir suivi une piste réfléchie par le duo des Commissaires du 2ème arrondissement de Ségou, dont l’exécution fut confiée au Commissaire Oumar Dabo, chef de la BR, son équipe mène des interrogatoires et des recherches ciblées. Leur intuition se confirme : dans la nuit du 1er avril 2025, un suspect est interpellé dans le quartier Missira.

Il s’agit de Madou Ba, un récidiviste notoire. Une fouille dans son domicile permet de retrouver l’intégralité des objets volés : le Pistolet Glock 17, les 17 munitions et l’AirPod.

Conduit devant le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Ségou, Madou Ba est inculpé pour vol aggravé, détention illégale d’arme à feu et recel de munitions.

Un soulagement pour la victime et les forces de l’ordre, qui ont une fois de plus démontré leur efficacité dans la lutte contre la criminalité.

Bamananden Journal Kojugu Kelebaa #JKK#

Commentaires via Facebook :