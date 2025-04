Appui de la Moldavie au plan d’autonomie pour régler définitivement le différend régional autour de son Sahara

Ce soutien a été exprimé dans une Déclaration conjointe adoptée à l’issue d’entretiens entre le ministre et des Affaires étrangères de la République de Moldavie, M. Mihai Popșoi, et le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, M. Nasser Bourita, en visite de travail à Chisinau.

La République de Moldavie a également exprimé son “plein soutien aux efforts sincères” déployés par le Maroc pour la résolution de la question du Sahara marocain.

Le chef de la diplomatie moldave a réitéré, à cette occasion, le soutien de son pays au processus mené par les Nations Unies en vue d’une solution politique juste, pragmatique, durable et mutuellement acceptable pour les parties.

Les deux ministres ont également convenu de l’exclusivité de l’ONU dans le processus politique et réaffirmé leur soutien à la résolution 2756 (2024) du Conseil de sécurité, qui a souligné le rôle et la responsabilité des parties dans la recherche d’un accord réaliste, pragmatique et durable et d’une solution politique basée sur le compromis.

Le Royaume du Maroc et la République de Moldavie ont, d’autre part, affirmé leur soutien à l’Envoyé personnel du Secrétaire général des Nations Unies, et à ses efforts visant à faire avancer le processus politique sur la base des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité de l’ONU et des principes et objectifs de la Charte des Nations Unies.

Ils ont également réaffirmé leur soutien à la MINURSO, précise-t-on dans la Déclaration conjointe.

L’Estonie a réaffirmé, son soutien au plan d’autonomie, présenté en avril 2007 par le Maroc,

Pour régler la question du Sahara marocain, qualifiant le plan de “bonne base sérieuse et crédible pour une solution convenue entre les parties”, tout “en encourageant les autres gouvernements à rejoindre cette position” :

Cette annonce a été faite par le ministre des Affaires Étrangères estonien, M. Margus Tsahkna, lors d’une conférence de presse, à l’issue d’entretiens, à Tallinn, avec le ministre des Affaires Étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’Étranger, M. Nasser Bourita, en visite en Estonie, la première d’un ministre marocain des Affaires étrangères dans ce pays.

Ce soutien au plan d’autonomie intervient dans le sillage de la dynamique internationale créée sous l’impulsion de SM le Roi Mohammed VI en soutien à la souveraineté du Maroc sur son Sahara et au Plan d’autonomie.

L’Estonie s’inscrit, ainsi, dans l’esprit de la dernière résolution 2756 du Conseil de Sécurité des Nations Unies, qui se félicite du momentum créé et demande instamment qu’il soit mis à profit.

Dans le même contexte, l’Estonie a salué, mardi, le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et le rôle actif du Maroc en tant que pôle de paix, de stabilité et de développement dans la région.

