Le jeudi 23 janvier 2025, le pôle des sciences sociales de l’Université Catholique de l’Afrique de l’Ouest, Unité Universitaire à Bamako (Ucao-Uuba), a organisé une journée scientifique sur le thème : « Ethique et leadership dans la société : Défis et perspectives pour la formation des responsables dans un contexte de renaissance de l’Afrique ». L’événement a réuni plusieurs personnalités dont la représentante du ministère du Travail de la Fonction publique et du Dialogue social, celle de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique en plus des chercheurs.

Selon les organisateurs, l’objectif de la journée scientifique était de faire émerger des idées et des approches innovantes pour relever les défis sociaux actuels avec intégrité et engagement. De ce fait, des conférenciers de renom ont animé le thème du jour. Des moments forts, l’on retiendra surtout l’intervention sur l’éthique, la gouvernance et le leadership qui a particulièrement retenu l’attention du public, mettant en lumière la nécessité d’une collaboration entre enseignants-chercheurs ainsi qu’étudiants. Juriste de formation, créatrice de la structure Femme et Liberté, Mme Aïssata Diallo, conférencière du jour a indiqué qu’il y a trois sortes de leadership à savoir : autoritaire, démocratique et permissif : « Un leader est une personne qui a une caractéristique propre à lui. Etre leader ce n’est pas une fonction mais un ensemble de comportements, une attitude charismatique qui provient à la fois de la compétence, de la qualité et surtout du savoir-être du leader. Il est fédérateur autour d’une action collective. C’est une personne qui a une performance organisationnelle. Et quand on y ajoute l’éthique c’est-à-dire leadership-éthique c’est la manifestation, la démonstration d’une conduite appropriée au regard des normes, qui concerne les actions personnelles que interpersonnelles, ainsi que la promotion qui est faite de cette conduite à l’égard de son entourage. »

De son côté, la représentante du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a laissé entendre que l’occasion est opportune surtout avec le Mali-Koura qui a besoin d’activités de ce genre. « Il faut que nous soyons nous-mêmes et que nous donnions de l’importance à nos cultures. Tout peut partir de l’enseignement supérieur et sans leadership rien ne va », a fait savoir Dr. Kadiatou Bouaré qui est également enseignante-chercheuse à l’Ucao. En plus de la conférencière et d’autres personnalités, les étudiants ont également manifesté leur intérêt pour cette journée scientifique à l’image de Namory Kéita, étudiant en Sciences de l’Education (Master), qui a fait savoir que : « Le thème de cette journée scientifique nous concerne tous parce que en tant que citoyens, nous avons des droits et des devoirs. Donc nous étudiants devons apprendre à être des leaders, des futurs cadres de demain. »

En outre, la journée a permis aux enseignants-chercheurs de présenter des travaux de recherche innovants et de débattre sur des questions essentielles pour l’avenir de la société malienne et africaine. Les communications ont touché des sujets variés, allant de la résilience à la cohésion sociale en période de crise sécuritaire avec un accent particulier mis sur le cas des populations de l’AES.

En clôture de la journée, le président de L’Ucao-Uuba a salué l’implication de tous les participants et souligné l’importance de telles initiatives pour renforcer la culture scientifique et la qualité de l’enseignement supérieur au Mali plus précisément à l’Ucao. Il a également exprimé son souhait de voir cette journée devenir une tradition annuelle pour encourager l’émergence de nouvelles idées. A noter que cette journée scientifique à L’Ucao-Uuba a été un succès retentissant, témoignant de l’importance de la recherche comme levier de développement et de progrès pour l’Afrique.

Regina Dena

(Stagiaire)

Commentaires via Facebook :