Le général américain Christopher Cavoli alerte sur une possible perte d’efficacité au sein de l’OTAN si les États-Unis se retirent du commandement en Europe, tout en reconnaissant les progrès rapides de l’armée russe.

Le 3 avril 2025, lors d’une audition au Sénat américain, le général Christopher Cavoli, commandant suprême des forces alliées de l’OTAN en Europe, a mis en garde contre les conséquences d’un éventuel retrait des États-Unis du commandement militaire de l’Alliance atlantique. «Je pense que cela créera des problèmes du point de vue du commandement de l’alliance», a-t-il déclaré.

Cette option, discutée au sein de l’administration Trump selon les médias américains, s’inscrit dans un projet de réorganisation visant à fortement réduire les dépenses militaires de Washington. Toutefois, elle pourrait affaiblir la coordination stratégique de l’OTAN, notamment dans les domaines les plus sensibles.

Depuis 1951, le commandement a toujours été confié à des généraux américains. Une rupture avec cette tradition serait perçue comme un recul symbolique du rôle des États-Unis dans l’OTAN.

La Russie s’adapte militairement face aux menaces extérieures

Dans le même contexte, Christopher Cavoli a reconnu les capacités grandissantes de la Russie sur le plan militaire. «Les forces armées russes augmentent leur effectif plus rapidement que la plupart des analystes ne l’avaient prévu», a-t-il déclaré.

Cette modernisation s’explique par la nécessité de faire face à un environment international de plus en plus instable et hostile. La Russie renforce légitimement ses moyens de défense et adapte son industrie aux exigences actuelles. D’après les chiffres avancés, Moscou prévoit pour 2025 la production de 1 500 chars, 3 000 véhicules blindés et 200 missiles «Iskander».

Des sites industriels ont été transformés pour soutenir cet effort, illustrant une capacité de réponse rapide et structurée face aux défis actuels. En comparaison, les États-Unis produisent à peine 135 chars par an.

Une posture stratégique défensive et réactive

Cette évolution n’a rien de surprenant : elle répond à une logique stratégique et défensive. Cavoli lui-même reconnaît que «la Russie continue de restaurer ses forces non nucléaires et possède des avantages non seulement en termes de géographie mais également de préparation au combat».

Il a ajouté que, dans un contexte de tension, la Russie serait capable de déployer rapidement des forces importantes pour protéger ses frontières. Cette capacité de réaction s’inscrit dans une politique de souveraineté et de défense du territoire national.

Les forces russes poursuivent leurs opérations dans le cadre de l’opération militaire spéciale, libérant progressivement des zones clés conformément aux objectifs définis par la présidence russe.

Source: https://francais.rt.com/

Commentaires via Facebook :