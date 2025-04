By

C’est ce qui a décidé le Syndicat de l’éducation signataires du 15 Octobre 2016 de la Synergie locale du Lycée public de Niamakoro (L. NIAMA) à travers une lettre dont l’objet est un arrêt de travail, adressée au proviseur par intérim du dit lycée en ce mercredi 2 Avril 2025.

Pour le syndicat de la synergie locale du Lycée public de Niamakoro, les motifs qui les ont permis de notifier au proviseur par intérim de leur arrêt de travail. C’est que depuis près de quatre ans, le lycée public de Niamakoro traverse une impasse sans précédent à tous les niveaux. Avec un effectif de près 2000 apprenants, l’établissement est confronté à un manque récurrent de salles de classe et de tables bancs. Du coup, certains apprenants, n’ayant plus de solutions ne font que se promener entre les salles de classe dans l’espoir de trouver un table banc. Cela consiste à perturber davantage le bon fonctionnement des cours. En dehors d’un manque cruel de matériels pédagogiques adéquats, l’insalubrité qui bat tous les records, une quasi absence de l’administration surtout celle de la comptable, les salles de classes disponibles ne sont pas également électrifiées, une situation qui met en danger la santé des apprenants et de leurs professeurs surtout pendant la période caniculaire.

Ajout ’il le syndicat qu’avec une salle de prof qui a l’apparence d’un taudis, tout comme leurs apprenants, les professeurs sont confrontés à un problème de chaises et de toilettes, qui se trouvent dans un état délabré et complètement inutilisable. Comme si cette situation ne suffisait pas, le seul forage qui alimentait l’établissement en eau potable est en panne, ce qui complique davantage la situation sanitaire et le bon fonctionnement des activités pédagogiques.

C’est pourquoi au regard de tout ce qui précède, ils ont décidé en toute responsabilité d’observer un arrêt de travail jusqu’à la satisfaction totale des points déjà évoqués à partir de ce jeudi 3 avril 2025.

Il reste à savoir si le Ministère de l’Education Nationale pourra dans l’immédiat trouver des solutions pour que les enseignants du lycée reprennent les cours d’autant que les élèves de terminale puissent terminer leurs programmes pédagogiques pour les permettre de passer le Bac….

Bokoum Abdoul Momini /maliweb.net

