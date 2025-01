Total Energies s’en va du Mali. A sa place, Coly Energy Mali qui est le nouvel acquéreur de l’entreprise française s’installe. L’information a été donnée par la Primature où une délégation du groupe a été reçue le jeudi 23 janvier 2025 par le Premier ministre, le Général de division Abdoulaye Maïga. « La délégation est venue introduire le nouveau président du Conseil d’Administration du groupe René Hounsinou auprès des autorités maliennes. Le Premier ministre a salué l’approche des repreneurs de Total Energies qui vont garder les 1.109 agents de la société. Cette approche selon le Chef du gouvernement matérialise la vision du Président de la Transition le Général d’Armée Assimi Goïta. Après Total Energies, voici Coly Energy Mali en partenariat avec la société BENIN PETRO SA. LoLe président du conseil d’administration, le représentant du personnel et celui de la société sont venus annoncer l’arrivée de Coly Energy. Le premier ministre, a salué l’approche des nouveaux repreneurs de Total Energies dans notre pays. Une approche qui cadre bien avec la vision du Président de la Transition. La société est installée au Mali, au Bénin et en Côte d’Ivoire », a expliqué la Primature.

AES : Les passeports Cédéao demeurent jusqu’à l’échéance

En sa qualité de Président de la Confédération des Etats du Sahel (AES), Assimi Goïta a annoncé la mise en circulation très prochaine des passeports communs aux pays de l’AES. Dans le communiqué ayant fait l’objet d’annonce, il a été indiqué qu’à compter du 29 janvier 2025, les nouveaux passeports de l’AES entreront en circulation. Cependant, peut-on lire, les anciens passeports demeurent valables jusqu’à leur date d’expiration ; les citoyens détenant d’anciens passeports Cédéao valides peuvent les remplacer par les nouveaux passeports AES selon les règles établies.

Justice : Ces documents qui sont délivrés en ligne

En marge de la tenue de la Semaine de la justice, le ministère de tutelle a officiellement lancé le Système Intégré de Gestion des Dossiers Judiciaires (SIG-DJ). Selon le ministère de la Justice, c’est un projet innovant marquant une étape clé dans la modernisation des services publics au Mali car permettant désormais la délivrance en ligne de documents essentiels tels que le casier judiciaire et le certificat de nationalité, tout en optimisant la gestion des dossiers judiciaires. « Ce système répond aux aspirations légitimes des citoyens, en simplifiant les démarches administratives et en rendant les services publics plus accessibles, notamment pour les populations des zones reculées. Il poursuit en disant que cet outil renforce l’efficacité et la transparence dans le système judiciaire, tout en consolidant la confiance entre l’administration et les citoyens », a déclaré le ministre Mahamoud Kassogué, dans des propos rapportés par le ministère.

Inondations 2024 : Voici le bilan consolidé

Réuni le jeudi 23 janvier à la Primature, le comité interministériel de gestion des crises et catastrophes a présenté le bilan consolidé des dernières inondations ayant durement touché le pays entre juin et décembre 2024. De ce bilan, il ressort les détails suivants : 29 cas d’inondations recensés ayant affecté 88 083 ménages, causé 95 décès et 154 blessés en plus de nombreuses pertes en cheptel enregistrées, notamment des dizaines de volailles et ruminants emportés. Par ailleurs, près de 3 000 greniers et magasins ont été détruits. Afin d’anticiper sur de cas similaires, des axes prioritaires, tels que la situation du pont Woyowayanko sur la route de Sébénikoro et celle du collecteur de Missabougou à Bamako, ont été évoqués avec la proposition de création de voies alternatives pour fluidifier la circulation sans oublier la nécessité d’identifier et d’aménager les points de drainage afin de limiter les risques d’inondation.

