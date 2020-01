Informer sur l’état actuel de mécanisme africain d’évaluation par les pairs et restituer le rapport sur la gouvernance en Afrique tels sont les objectifs majeurs de l’atelier sur la commission nationale de gouvernance tenu le 24 décembre dernier au CICB.

Depuis l’avènement de mécanisme africain d’évaluation par les pairs, le Mali, n’a de cesse, démontrer son attachement à cette cause, témoin les nombreux actes qu’il a posé dans ce sens ,qui sont ,entre autre, la présentation du rapport d’évaluation pays au onzième forum des chefs d’Etats et de gouvernements en juin 2009 ;la mise en œuvre d’un plan d’action national MAEP en 2010 ;et la création d’une commission nationale de gouvernance du MAEP par décret pris en conseil des ministres .On le sait, la mise à disposition du rapport pays du Mali de 2009 n’a pu être examinée, en raison de la crise sécuritaire que le pays a connu. Malgré ce blocage, les engagements ont qu’en même été maintenus jusqu’en 2016 où un processus de revitalisation a été entamé, qui a donné l’occasion au MAEP d’intégrer désormais l’Union Africaine et le repositionner dans les suivis évaluation pour 2063. Aussi le MAEP aura –t-il un droit de regard sur les objectifs du développement durable adopté par les nations unies. En raison de cet agenda, le présent atelier a droit de cité. Me Baber Gano ministre de l’intégration africaine qui présidait la cérémonie, retiendra que le rapport qui sera soumis aux participants évaluera l’état de la gouvernance en Afrique, aussi, il est appelé à servir de « modèle » lors des prochaines analyses des tendances en matière de gouvernance sur le continent.

Les travaux ont donné l’opportunité de faire un diagnostic sans complaisance, de résumé analytique sur le rapport national MAEP : introduction, cadre stratégique, leadership transformateurs, constitutionalistes, l’état de droit en Afrique, paix et sécurité, gouvernance en Afrique, rôle des communautés économiques dans la gouvernance en Afrique.

Baba Diarra

Vert Info

