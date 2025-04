Ministère de l’entrepreneuriat national, de l’emploi et de la formation professionnelle : Le ministre Oumou Sall Seck présente les réalisations du premier trimestre à la presse

Conformément à une recommandation adoptée le 13 décembre 2024 à l’issue de l’atelier de renforcement des capacités des médias (journalistes, animateurs de radios et des chargés de communication du département), le ministre de l’Entrepreneuriat national, de l’Emploi et de la Formation professionnelle (MENEFP) a animé une conférence de presse axée sur les réalisations du premier trimestre 2025. C’était jeudi dernier (10 avril 2024) à la Maison de la presse.

Construire dans un esprit de transparence et de partage d’informations sur le secteur stratégique de la formation et de l’emploi dans le contexte actuel du pays ! Tel était l’objectif visé par le ministre de l’Entrepreneuriat national, de l’Emploi et de la Formation professionnelle en animant une conférence de presse jeudi dernier (10 avril 2025). Par la même occasion, Mme Oumou Sall Seck a tenu une promesse le 13 décembre 2024 à l’issue de l’atelier de renforcement des capacités des médias (journalistes, animateurs de radios et des chargés de communication du département). Ce qui n’a pas échappé au président de la Maison de la presse, M. Bandiougou Danté, qui s’est félicité que «la promesse ait été honorée à bonne date».

«Cette rencontre n’est pas un simple exercice de communication, mais une preuve de notre volonté de transparence, de redevabilité, et de dialogue avec le peuple malien», a assuré Mme Seck Oumou Sall. Dans un contexte national marqué par des défis sécuritaires et économiques, elle a insisté sur la nécessité de renforcer l’accompagnement des jeunes et des femmes, de diversifier les formations qualifiantes et de créer un environnement propice à l’entrepreneuriat inclusif et durable.

Dans son exposé liminaire, Mme Seck a égrené quelques acquis notables au regard de la mission assignée à son département, dont la promotion de la culture entrepreneuriale et l’appui à l’insertion des jeunes et des femmes. Il s’agit, entre autres, de l’inauguration des nouveaux centres de formation professionnelle de Sikasso et de Markala qui encadrent actuellement 200 apprenants pris en charge par une bourse spéciale du président de la transition, et la remise de certificats de formation à 554 apprenants de certaines régions comme Gao, Mopti, San et Bamako. Ces récipiendaires ont été formés aux métiers du BTP, en coiffure esthétique, en élevage, au maraîchage, à la transformation agroalimentaire…

Au cours du premier trimestre 2025, a été également lancé le chantier du méga-centre de formation professionnelle de Mopti dont le coût est évalué à près de 20 milliards FCFA. Cette infrastructure sera dotée d’un dortoir d’une capacité de 200 lits. Il est aussi prévu la réhabilitation de six centres de formation professionnelle dont Badougou Djoliba, Yanfolila, Kimparana, Yangasso… Globalement, les centres de formation professionnelle relevant du Menef seront dotés de sources d’énergie solaire.

D’autres réalisations non moins importantes ont été mentionnées par Mme Oumou Sall Seck. Elle a fait cas du soutien à l’insertion des femmes rurales à Siby, Gao, Tacharane, Bourem, Ansongo ; la remise de kits d’équipements à des groupements de femmes en commune I du District de Bamako ; le lancement d’études stratégiques par l’Observatoire national de l’emploi et de la formation (ONEF) et les processus très avancés de la Stratégie nationale de l’entrepreneuriat et de la digitalisation de la formation professionnelle ; la participation du FAFPA au colloque du Réseau africain des institutions et Fonds de formation professionnelle à Abidjan ; l’élaboration des projets à impact rapide pour quelque 6 milliards F CFA (fonds revolving) à repartir dans l’ensemble des régions en fonction des besoins des cibles fragiles. Le département a également organisé un atelier de concertation du 30 janvier au 2 février 2025 à Siby entre les structures du Menef afin d’identifier les difficultés et d’asseoir davantage de synergie d’action.

Des actions d’envergure en faveur des jeunes et des femmes à Gao

À noter aussi que, sur la période, Madame la Ministre a effectué des missions dans plusieurs régions. À Gao, elle a mené plusieurs activités, notamment l’inauguration du siège de la Direction régionale de l’emploi et de la formation professionnelle (financée sur le budget national à hauteur de 160 millions F CFA) ; l’inauguration de 3 Espaces Orientation Jeunesse (EOJ) de l’APEJ pour plus de 72 millions F CFA ; le lancement par la Direction nationale de la formation professionnelle (DNFP) de l’opération permis de conduire pour 20 jeunes ; la remise d’attestations de formation et d’une enveloppe de 10 millions à certains groupements locaux.

Dans le cadre d’un partenariat avec le ministère des Maliens établis à l’extérieur et de l’Intégration africaine, 40 migrants de retour ont été formés durant une session de 45 jours en plomberie sanitaire, électricité, maçonnerie, en coupe et couture, en transformation agroalimentaire au Centre de formation professionnelle de Sénou. Par ailleurs, les activités opérationnelles du FIER 2 (Formation Insertion Entrepreneuriat Rural) pour un coût de 59,5 milliards de FCFA ont également démarré dans les régions couvertes. Ce projet vise à promouvoir l’esprit d’entreprise en milieu rural et à faciliter l’intégration économique des jeunes dans les chaînes de valeur agricoles et non-agricoles. Il cible 60 000 jeunes ruraux âgés de 15 à 40 ans dans les régions de Koulikoro, Sikasso, Kayes et Ségou, avec une extension possible aux régions de Mopti, Gao, Tombouctou et Kidal.

Au titre de l’APEJ, 4 200 jeunes du milieu scolaire et universitaire seront sensibilisés sur l’entrepreneuriat après la clôture du 13ᵉ contingent du stage de formation professionnelle avec la remise d’un chèque géant par le président de la transition le 13 janvier 2025. Un événement suivi le 14 mars 2025 de la cérémonie d’engagement du 14ᵉ contingent porté de 500 à 2 500 jeunes diplômés. D’une manière générale, sur 168 activités programmées, 60 % ont été réalisées, 25 % sont en cours d’exécution et 15 % sont en instance pour diverses raisons.

Les questions des journalistes ont porté sur, entre autres, les difficultés de mobilisation de ressources suite à la suspension de la taxe emploi-jeune et de la taxe de formation professionnelle, l’appui à la formation des journalistes et des gestionnaires des entreprises de presse, la situation des ex-employés des organisations étrangères, le chômage des jeunes diplômés, la nature de l’accompagnement offert aux centres de formation privés. Des réponses adéquates ont été apportées à ces questions jugées pertinentes.

La conférence de presse a pris fin dans une atmosphère conviviale, marquée par une photo de famille réunissant Madame la Ministre, les journalistes et les représentants des structures partenaires. Cette initiative, saluée par la majorité des participants, apparaît comme un nouveau souffle dans les relations entre le Menef et la presse nationale. Par ce bilan et cet échange ouvert et sans langue de bois, Mme Oumou Sall Seck réaffirme sa volonté d’instaurer une culture de résultats, d’écoute et de transparence au service d’un Mali résolument tourné vers l’avenir. Le prochain rendez-vous avec la presse est prévu pour juillet prochain.

Sory Diakité

