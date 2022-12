Les divergences d’intérêts entre la Russie et le monde occidental sur l’Ukraine auraient pu se résoudre autrement. Les accords de Minsk ont rendu le problème insoluble. Et les Occidentaux ont rejeté l’idée d’une nouvelle conférence sur la sécurité et la coopération en Europe. Il n’y a pas de déterminisme en histoire. Aujourd’hui, je crains pour l’avenir de l’Union européenne elle-même. Or les intérêts des Etats-Unis et des Européens ne convergent qu’en partie. Nos amis américains prennent toujours leurs décisions en pensant « America First ». Ayons le courage de poser toutes ces questions à voix haute.

L’un des objectifs de la visite d’Emmanuel Macron a Washington était de résister au protectionnisme industriel américain. Nous ne sommes pas totalement aveugles ?

Biden nous propose de faire comme eux. Derrière une exquise politesse, c’est le pot de fer contre le pot de terre . Je répète que les Américains ont un sens extrêmement aigu de leurs intérêts, et l’on ne saurait le leur reprocher. Ce sont des bulldozers. Comment une Union européenne aussi divisée peut-elle créer un rapport de force sur ces questions de concurrence ? Nous ne sommes même pas unis sur le front de l’énergie .

L’idée de plus en plus explicite est de transformer l’Alliance atlantique en une alliance anti-démocratures en tout genre. Ce n’est pas l’intérêt des Européens.

Les Américains veulent également nous engager dans un face-à-face avec la Chine…

Nous sommes dans une plus mauvaise situation qu’il y a trois ans, au moment où l’Ifri avait fait de cette question le thème de son 40e anniversaire. Les Etats-Unis ont réagi stratégiquement à la guerre d’Ukraine en nous alignant derrière eux. C’est ainsi que je comprends l’idée de plus en plus explicite de transformer l’Alliance atlantique en une alliance anti-démocratures en tout genre.

Ce n’est pas l’intérêt des Européens, comme le montrent les voyages d’Olaf Scholz et de Charles Michel à Pékin . Mais le reste du monde ne veut pas non plus s’aligner. En Inde, en Asie de l’Est et du Sud-Est ou en Asie Centrale, pas un dirigeant ne veut être obligé de choisir. Je vous parle de processus non pas de court mais de moyen terme où nous risquons de nous trouver de plus en plus contraints de renoncer à notre propre capacité de jugement face aux grandes crises du XXIe siècle.

Les opinions publiques occidentales sont enclines à résister à la Chine…

Il faut distinguer deux problèmes. Comme les Américains, les Européens ont évidemment intérêt à ce que la question de Taïwan ne se résolve pas par la force, à ce que la liberté de navigation soit préservée, et donc à ce qu’un équilibre des forces, stable, s’établisse entre les Etats-Unis et la Chine. Sur le plan économique, nous aurions théoriquement tous avantage à l’établissement de règles du jeu équitables tant pour le commerce que pour les investissements. Mais les intérêts des Etats-Unis et ceux des Européens face à la Chine ne se recouvrent pas entièrement. C’est pourquoi on ne parvient pas à restaurer l’esprit et la réalité du multilatéralisme. Il est plus que temps que les Européens s’éveillent.

Source: https://www.lesechos.fr/