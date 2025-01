Nioro du Sahel : La circulation des engins à deux roues interdite pendant la nuit

Alors que la ville de Nioro du Sahel peine à tourner la page des séquelles de l’attaque terroriste du début de la semaine, les autorités régionales ont pris la décision d’interdire la circulation nocturne des engins à deux roues.

Après l’attaque meurtrière qui a visé plusieurs lieux publics de la ville de Nioro du Sahel, le gouverneur a dévoilé les nouvelles mesures pour faire face à la menace terroriste qui a atteint son niveau rouge. Le général de brigade Aly Annji, à la tête de l’exécutif, a pris la mesure interdisant la circulation des motos pendant la nuit. « La circulation des engins à deux roues et les tricycles dans la ville et environ de 20h à 6 heures du matin est interdite jusqu’à nouvel ordre », a indiqué le gouverneur dans un communiqué, ajoutant que « la mesure vise à assurer l’ordre public et à protéger les personnes et leurs biens ». Le gouverneur met en garde les contrevenants à cette décision. « Les contrevenants à cette décision s’exposeront à des sanctions conformément aux textes en vigueur », a déclaré le gouverneur, qui a chargé les forces de défense et de sécurité à l’exécution correcte de cette décision entrée en vigueur dès sa signature.

Les motos ont été les moyens de déplacement utilisés par les groupes armés terroristes pour attaquer les lieux sensibles de la ville en début de semaine. L’attaque a été sévèrement repoussée par les forces armées maliennes faisant 30 morts dans les rangs des assaillants. Les mesures similaires interdisant la circulation des engins à deux roues ont été prises par les autorités dans certaines régions du pays comme Bandiangara et Niono, au centre du pays, sans pourtant endiguer l’insécurité et les attaques terroristes contre les populations civiles. De quoi laisser pessimiste pour les observateurs l’efficacité de cette décision du gouverneur de la région de Nioro du Sahel.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

Commentaires via Facebook :