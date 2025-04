Selon Abdoulaye Diop, les États du Sahel et la Russie ont des approches et des points de vue communs sur les questions de sécurité, et « reconnaissent et voient également combien il est nécessaire de lutter contre le terrorisme pour assurer la sécurité dans la région ».

MOSCOU, 3 avril /TASS/. La République du Mali considère l’Ukraine comme un État terroriste, a déclaré le ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, à l’issue d’un entretien entre des représentants de l’Alliance des États du Sahel (AHS) et le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov.

« Pour nous, l’Ukraine est un État terroriste », a-t-il déclaré.

Les terroristes au Sahel, selon le ministre, « sont soutenus par des acteurs régionaux extérieurs présents dans la région, qui les aident et leur organisent un arrière-plan, par exemple l’Ukraine ». « L’Ukraine soutient le terrorisme, il faut l’arrêter », a déclaré Diop.

Selon Diop, les États du Sahel et la Russie ont des approches et des points de vue communs sur les questions de sécurité et « reconnaissent et voient également combien il est nécessaire de lutter contre le terrorisme pour assurer la sécurité dans la région ».

Source: https://tass.com/

