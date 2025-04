Les forces armées conjointes de l’Alliance des États du Sahel (AES) ont récemment mené plusieurs opérations couronnées de succès contre des groupes terroristes dans la région. La troïka du Sahel mise sur une approche régionale autonome, combinant actions militaires et initiatives politiques.

Ces derniers jours, la force militaire unifiée de l’Alliance des États du Sahel (AES), regroupant le Mali, le Burkina Faso et le Niger, a mené des opérations conjointes qui ont abouti à la neutralisation de plusieurs terroristes dans la région. Selon les médias locaux, ces actions s’inscrivent dans le cadre de la lutte renforcée contre les groupes djihadistes et les mouvements rebelles, actifs dans le Sahel, notamment dans les zones des trois frontières.

Le 29 mars, les vecteurs aériens de l’AES ont observé une importante colonne de terroristes à motos tentant de franchir la frontière entre les trois pays. Une frappe aérienne a ciblé leur regroupement sous un hangar dans le secteur de Hourara au Mali, neutralisant plusieurs éléments et détruisant une dizaine de motos, tandis qu’une deuxième frappe a détruit un véhicule pick-up à Fitilli. Les explosions secondaires ont confirmé la présence d’une importante logistique sur le site.

La veille, grâce au partage de renseignements, les forces de l’AES ont intercepté un véhicule conduit par deux terroristes à Djidara, dans la région de Gao au Mali. Le véhicule avait été volé un mois plus tôt entre Dori et Téra au Niger. Les terroristes, identifiés comme Adama Harouna et Lamine Sidy Ould, deux récidivistes notoires, ont été neutralisés.

Les détails de ces opérations, rapportées par un communiqué de l’armée malienne, ont mis en lumière un «vaste réseau mafieux et terroriste» opérant «avec des complicités en cours de démantèlement».

Nouvelle orientation stratégique

Les pays de l’AES, ayant rompu avec les partenariats militaires traditionnels (comme la France et la mission Barkhane), ont annoncé fin janvier la création d’une force conjointe de 5 000 hommes, dotée de moyens aériens, terrestres et de renseignement.

Les récentes opérations de cette force unifiée, souvent menées avec l’appui de drones et de forces spéciales, ont ciblé des bases terroristes dans des zones frontalières, comme le Liptako-Gourma (triangle Burkina-Mali-Niger). Les bilans font état de dizaines de combattants ennemis tués, ainsi que la destruction d’armements et de logistiques.

Les gouvernements de l’AES présentent ces succès comme une preuve de l’efficacité de leur nouvelle orientation stratégique. Depuis la naissance officielle de la confédération le 6 juillet dernier, les autorités des trois pays ont mutualisé les efforts dans la lutte contre le terrorisme dans leur espace commun afin de permettre la libre circulation des personnes et des biens, multipliant les initiatives politiques et les actions militaires pour développer leur alliance.

Bamako, Ouagadougou et Niamey avaient décidé de se retirer de la Cédéao le 28 janvier 2024, justifiant leur retrait par l’ingérence de puissances étrangères, la non-assistance dans la lutte contre le terrorisme ainsi que les sanctions de cette organisation dont ils étaient membres. Les trois chefs d’État des trois nations accusent régulièrement la France et les pays voisins de la Cédéao de vouloir déstabiliser la région et de financer les groupes terroristes et séparatistes.

