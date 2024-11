Rentrée scolaire 2024-2025 : Des tables bancs et des kits scolaires pour l’école publique de N’Toumbana

Longtemps confronté à un problème de tables bancs, le second cycle de l’école publique de N’Toumbana (Kati) sera désormais opérationnel pour la rentrée scolaire 2024-2025. Et pour cause, le Directeur du centre d’animation pédagogique de Kati a reçu le lundi 4 novembre un important lot de matériels scolaires dans ce sens, la remise a été effectuée par le promoteur du Complexe scolaire Abel Ouattara de Kati au Directeur de Cap en présence du représentant du Préfet de Kati et du secrétaire général de la mairie.

Ce don, destiné au second cycle de l’école publique de N’Toumbana (Kati) est composé de tables bancs (aux couleurs nationales vert jaune, rouge ) pour 100 élèves, s’y ajoutent des cahiers des bics, des craies des dictionnaires Larousse pour ne citer que ceux-ci. En remettant ces matériels, le promoteur du CSAO Ouattara Palm Lompo Fréderic Joseph Mohamed de souligner qu’il a constaté que bon nombre d’établissements éprouvent de grandes difficultés à réunir les conditions idoines pour l’accueil des élèves.

« Ce don, entre aussi dans le cadre d’une solidarité communautaire car je suis le prototype de l’AES, Burkinabé de sang, malien de cœur pour avoir passé plus de 20 ans au Mali et nigérien d’esprit. En remettant ces tables c’est comme les si je remets à ces trois pays. Au finish c’est l’AES qui gagne» a rappelé M. Ouattara avant de faire des bénédictions pour le système éducatif malien et les autorités de la transition.

Pour lui, le choix de cette période (après la fin du mois de la solidarité) pour la présente donation n’est pas fortuit, il vise à faire comprendre à toute personne de bonne volonté, que la solidarité peut s’exprimer à n’importe quel moment de l’année.

Il a saisi cette opportunité pour inviter les autorités scolaires et administratives à confectionné les tables bancs des écoles publiques aux couleurs du drapeau national afin qu’ils soient facilement différenciés des autres.

« Avec cette méthode, ils seront facilement identifiables toute chose qui contribuera à éviter les cas vol. Il a aussi demandé des sanctions exemplaires contre toute personne coupable de vol des tables bancs des écoles publiques» a précisé le donateur.

Le Directeur du CAP de Kati Boubacar Singaré a salué la promptitude avec laquelle, le promoteur du CSAO a fait cette remise pour le second de N’Toumbana qui sera désormais opérationnel grâce à ce soutien. « En tant que DCAP, j’avais des difficultés pour l’ouverture du second cycle de N’Toumbana, il y a juste une semaine j’ai exprimé le besoin à M. Ouattara et il a réglé de manière instantanée la demande en y ajoutant aussi d’autres matériels comme des fournitures scolaires. Le deuxième adjoint du Préfet de Kati Arouna Berthé a aussi reconnu l’importance de cette aide à l’école de N’Toumbana. Il a révélé que la préfecture et les autorités scolaires ont effectué une mission dans ladite école qui a révélé un problème criard de table banc.

Le représentant du préfet a au nom des plus hautes autorités saluées M. Ouattara qui est aussi président de la fondation Abel Ouattara qui œuvre pour l’éducation pour tous. Il a invité les bénéficiaires à prendre soin de ces tables bancs pour qu’ils soient utilisé à bon escient.

Kassoum Théra

