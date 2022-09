En plus des nombreuses démarches auxquelles ils sont contraints, les usagers se plaignent du délai de plus de 24 heures pour se procurer une seule poche de sang au Centre national de transmission sanguine. Un « manque de sérieux notoire » qui interpelle le directeur de cette structure.

«Il faut plus de 24 h pour se procurer une poche de sang au Centre national de transfusion sanguine». C’est le cri de détresse du parent d’un malade qui dénonce le circuit infernal que font les usagers pour se procurer une seule poche de sang. Le calvaire commence au niveau de la seule et unique caisse où il faut payer 3 000 à 5 000 FCFA. Après cette étape, il faut des heures à l’accueil pour l’enregistrement et le prélèvement du sang.

Ici, les questions d’urgence ne sont pas au cœur des priorités. On est obligé de patienter jusqu’à 14 h, l’heure de la distribution collective des poches de sang. Hélas, toutes les demandes ne peuvent être satisfaites et aucune explication n’est donnée. On doit attendre le lendemain 14h pour recevoir sa poche de sang.

«Nous sommes présents à la banque de sang de 9h-15h. Mon besoin était de 3 poches. La première poche ne me sera livrée que demain vendredi et plus rien durant le week-end. Pour le reste, je dois attendre le lundi et le mardi à 14h et, cela est encore conditionné au passage à la caisse unique où le personnel travaille à pas de caméléon, pour payer encore 5000 FCFA. Cela voudrait dire que même si votre malade décède durant le week-end par manque de sang, ce n’est pas leur affaire », souligne le parent d’un malade.

Certains usagers dénoncent l’absence totale de l’administration auprès des pauvres usagers désireux de se procurer du sang pour sauver la vie de leurs malades. Ils appellent l’administration du CNTS à être regardante sur le cas de certains agents dont le comportement est souvent désagréable au moment des prélèvements. Ils invitent le directeur du CNTS à prendre au sérieux ces plaintes, à faire des visites inopinées pour apprécier le calvaire des usagers et surtout à vérifier la satisfaction des besoins de sang durant les week-ends et les jours fériés.

La lenteur des agents, le manque de communication, voire le non-respect des valeurs et principes du service public ne sont pas de nature à honorer ce centre de renommée nationale.

