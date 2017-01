Welcome! Log into your account

Il faut signaler que, le siège de la Commission électorale a été ré-ouvert, la semaine dernière sur décision du gouvernement gambien après sa fermeture le 13 décembre dernier. Le siège a été fermé et encerclé par les forces de sécurité, en raison de risque d’incendie, a expliqué le gouvernement. Et de rappeler « qu’il y aura toujours une présence policière sur place »

D’après nos confrères de la BBC qui ont pu joindre la famille du président en fuite, la confirmation a été faite comme quoi, il n’est plus en Gambie et qu’elle ne dévoilerait pas son pays de refuge. Pourquoi a t-il finalement décidé de quitter la Gambie? Une question que les uns et les autres se posent.

