Plusieurs associations et organisations ont sollicité la candidature du Dr. Hamadoun Touré à la présidentielle de 2018, ancien Directeur général de l’Union Internationale des Télécommunications (UIT). D’ici la fin de l’année, ces associations mettront en place un mouvement dédié à cette cause.

Après deux mandats passés avec succès à la tête de l’Union Internationale des Télécommunications (UIT), Dr Hamadoun Touré, Conseiller spécial du Président Rwandais Paul Kagamé, a été fortement sollicité par plusieurs associations et organisations et mêmes des partis politiques pour présenter à la présidentielle de 2018. Pour soutenir cette candidature à la présidentielle de 2018, ces associations comptent mettre en place un vaste mouvement d’ici la fin de l’année 2017.

Dr. Hamadoun Touré est un cadre malien dont tout le monde se souvient lors de sa nomination à la tête de l’agence onusienne de télécommunication, en 2007, dont la mission était de connecter le monde et d’aider à atteindre les Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD), en tirant parti du potentiel extraordinaire des technologies de l’information et de la communication (TIC). Ce qui, aux yeux de tous, a représenté l’attachement de cet homme aux qualités exceptionnelles à son pays. Le Mali, il en parle avec conviction et détermination et le défend sur toutes les tribunes. Il est, en fait, le porte drapeau d’une élite de cadres internationaux qui font de la réussite leur mission un sacerdoce. “C’est un sentiment de fierté. J’ai eu l’honneur de représenter mon pays et le continent africain au sein des Nations-Unies et je rentre après huit années pleines de succès à la tête de l’UIT”, disait-il en décembre 2014.

Très reconnaissant envers le peuple malien et les autorités de son pays qui l’ont soutenu et après une mission bien remplie à l’UIT, Dr. Hamadoun Touré se dit très heureux d’honorer l’Afrique et le Mali à un niveau de responsabilité très élevé : “Je vois que toutes mes actions ont été menées à bien. Je rentre au pays avec un sentiment de fierté et de satisfaction surtout sachant que si je n’avais pas réussi, tous les Maliens et tous les Africains auraient pris le blâme”, s’est-il réjoui. C’est donc sur cet homme d’exception que le Mouvement a sollicité pour être candidat à la Magistrature suprême de notre pays.

Face à la complexité de la situation politique dans notre pays, le Mouvement aura beaucoup de blé à moudre pour faire connaitre davantage son poulain sur les plans national et international. Car, il affrontera sur son chemin, bien sûr, des poids lourds de la scène politique. Entre autres, le Président sortant Ibrahim Boubacar Keita, Soumaîla Cissé, Modibo Sidibé, Moussa Mara, Oumar Mariko, etc.

Au cours de ses deux mandats à la tête de l’UIT, il a indéniablement contribué à promouvoir les Technologies de l’Information et de la Communication comme un moteur du développement social et économique.

A 64 ans, Dr Hamadoun Touré a commencé sa carrière professionnelle au Mali en 1979, où il a acquis une solide expérience dans l’industrie des satellites en tant que Directeur Technique de la première station terrienne internationale du Mali. Il a ensuite intégré le Programme d’assistance et de développement d’Intelsat en 1985 avant d’être nommé en 1994, Directeur du Groupe Afrique et Moyen-Orient à Intelsat, poste qui lui a valu une réputation de dirigeant énergique, du fait de son engagement sans faille au service de différents projets de connectivité régionale comme RASCOM. Directeur régional pour l’Afrique à ICO Global Communications, Dr Hamadoun Touré a été élu Secrétaire général de l’Union internationale des télécommunications (UIT) en 2007, réélu en 2010, il a travaillé à atteindre les objectifs a lui confiés par l’UIT qui étaient de connecter le monde de sorte à contribuer à atteindre les Objectifs du Millénaire Développement. Une mission qu’il a réussie avec brio. Ce qui lui a valu de nombreux décorations, mérites et titres honorifiques à travers le monde. Chevalier de l’Ordre national du Mali, des Comores, du Tchad, du Burkina Faso, de la Côte d’Ivoire. Citoyen d’honneur de la ville de Grecia (Costa Rica), de Yamassa (République Dominicaine), de Quito (Equateur), de Guadalajara (Mexique). Docteur Honoris causa de l’Université de plusieurs universités d’Afrique et du reste du monde, Dr Hamadoun Touré est titulaire d’une maitrise d’ingénierie électrique de l’Institut technique de l’électronique et des télécommunications de Leningrad et d’un doctorat de l’Université électronique, de télécommunication et d’informatique de l’Université de Moscou.

Youssouf Sangaré

