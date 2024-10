” Je souhaite rendre un vibrant hommage aux pays invités spéciaux de cette 17e édition, le Mali et le Niger, nos frères de la Confédération de l’Alliance des États du Sahel (AES). Les délégations importantes, conduites à un haut niveau par leurs ministres chargés de l’artisanat, symbolisent la force des liens fraternels et solidaires qui unissent nos peuples”. Lancés au tout début de son discours d’ouverture pour le lancement de cette grande messe de l’Artisanat africain, les propos du Président du Faso, S.E le Capitaine Ibrahim TRAORÉ résument toute la quintessence de ce que le SIAO 2024 offrira à ses centaines de milliers de visiteurs durant 10 jours.

Le Mali et le Niger ont décidé de faire de ce salon, celui de l’ingénierie et de l’ingéniosité endogène de l’AES (Alliance des Etats du Sahel).

Le SIAO 2024 a ouvert donc ses portes, ce Vendredi 25 octobre 2024, devant le Ministre de l’Artisanat, de la Culture, de l’Industrie Hôtelière et du Tourisme, Andogoly GUINDO. Il se tient sous le thème «Artisanat africain, entrepreneuriat des jeunes et autonomisation », un thème qui a réconforté le Chef de l’Etat burkinabè qui pour lui, la tenue régulière de cet important événement est un symbole de la résilience de nos peuples qui font face à une crise sécuritaire et à de nombreux défis liés à leur développement mais déterminés à assumer leur souveraineté et à valoriser leurs richesses culturelles et artistiques.

Le SIAO est plus que devenu une vitrine d’expression de nos identités culturelles

Pour rappel, le Mali prend part à cette 17ème Édition avec une forte délégation composée de plus d’une centaine d’artisans exposants, des cadres du département et des experts.

Autre temps fort, la coupure du ruban du pavillon de la créativité et le village AES par le Président du Faso S.E le Capitaine Ibrahim TRAORÉ.

𝐂𝐂𝐎𝐌 – 𝐌𝐀𝐂𝐇𝐈𝐓.

