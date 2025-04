La session d’avril du Conseil national de transition (CNT) a démarré lundi dernier (7 avril 2025) au CICB. Conformément à l’article 107 de la constitution du 22 juillet 2023, la 2ᵉ session du CNT commence le premier lundi ouvrable du mois d’avril et ne peut excéder 90 jours. Pour cette session, il a déjà sur son bureau 39 textes, dont 27 nouveaux dépôts. La cérémonie d’ouverture a été marquée par le discours du président du CNT. «Nous mettre debout pour résoudre nous-mêmes nos problèmes est une exigence des temps actuels. L’heure n’est plus à la charité. Nous sommes des hommes libres, dignes et fiers d’assumer notre destin…», a déclaré le Général Malick Diaw. Et pour le moment, a-t-il rappelé, «la priorité de la transition demeure la sécurisation et la stabilisation de notre Maliba, ainsi que la protection des personnes et de leurs biens».

À noter que le Conseil national de transition a été mis en place le 5 décembre 2020 avec l’objectif d’assurer une gouvernance de rupture et vertueuse se traduisant par la «modernité du travail parlementaire».

MALI-ALGÉRIE : Un nouvel ambassadeur pour rapprocher Bamako et Alger

Le nouvel ambassadeur du Mali en Algérie, Général Mohamed Amaga Dolo, a présenté ses lettres de créance, le 18 mars 2025, au président Abdelmadjid Tebboune d’Algérie. «Je suis honoré d’avoir été reçu par son Excellence le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, pour la remise de mes lettres de créance…», a déclaré Mohamed Amaga Dolo à l’issue de l’audience que lui a accordée le président de la République algérienne. «Dans le cadre de ma mission, je voudrais tout mettre en œuvre pour le renforcement de la coopération et des relations fraternelles et amicales liant le Mali et l’Algérie», a précisé le jeune diplomate.

Il a ajouté avoir évoqué avec le président de la République «les relations bilatérales et souligné la nécessité de travailler ensemble afin de surmonter nos défis communs». Pour le Général Mohamed Amaga Dolo, «le Mali et l’Algérie sont deux pays frères, unis par l’histoire et par la géographie, ayant des liens séculaires et partageant un destin commun dans les domaines de la paix, de la sécurité et du développement».

Malheureusement, sa mission commence avec une nouvelle crise entre Bamako et Alger suite à un drone malien abattu. En effet, dans la nuit du 31 mars au 1ᵉʳ avril 2025, un drone des Forces armées maliennes (FAMa) a été abattu à Tinzawaten, ville frontalière entre le Mali et l’Algérie. Quelques heures après l’incident, le ministère algérien de la Défense a déclaré avoir «abattu» un drone ayant «violé» son espace aérien en provenance du Mali. Mais, dimanche dernier, le gouvernement a réagi par un communiqué prouvant le contraire et dénonçant «une énième provocation du régime algérien».

Le collège des chefs d’État de la Confédération AES (Mali, Burkina Faso et Niger) a condamné «avec la plus grande énergie la destruction du drone». Il a affirmé que l’acte «vise l’ensemble des États membres» et constitue une «voie perfide de promouvoir le terrorisme». D’où la décision des trois pays de l’AES de rappeler «pour consultations» leurs ambassadeurs accrédités en Algérie.

MALI-BRÉSIL : Un accord signé sur les modèles de certificats sanitaires internationaux

L’ambassadeur du Mali à Brasilia (Brésil), M. Ibrahima Diallo, a eu une séance de travail au ministère de l’Élevage et de la Pêche du Brésil les 13 et 18 mars 2025 autour du protocole sanitaire entre nos deux pays qui devra permettre l’importation d’animaux et de semences vers le Mali. Il était accompagné du ministre conseiller Koundia Arama. Ces rencontres ont permis la conclusion «d’un accord sur les modèles de certificats sanitaires internationaux (CSI) pour l’exportation de sept produits agricoles du Brésil vers le Mali : bovins et buffles vivants ; sperme de bovins, d’ovins et de caprins ainsi que des embryons de bovins, d’ovins et de caprins».

Il faut noter que, au cours des trois dernières années, les exportations agroalimentaires brésiliennes vers le Mali ont totalisé environ 5 millions de dollars, soit environ 3 038 567 935 FCFA. Étant donné que le Mali compte plus de 23 millions d’habitants, avec une population majoritairement rurale, cela offre de grandes opportunités de croissance pour les exportations d’intrants agricoles du Brésil vers le Mali. Ainsi, la voie est désormais ouverte aux éleveurs pour importer au Mali, qui devient ainsi le 42ᵉ marché de produits agro-alimentaires du Brésil…

COOPÉRATION MALI-RUSSIE : Le Général de division Daoud Aly Mohammedine invité à Moscou autour des questions de sécurité

Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le Général de division Daoud Aly Mohammedine, a reçu une lettre d’invitation officielle de M. Sergueï Choïgou, Secrétaire du Conseil de sécurité de la Fédération de Russie, pour prendre part à la 13e Rencontre internationale des Hauts représentants chargés des questions de sécurité. Cet événement est prévu à Moscou du 27 au 29 mai 2025. A noter que le Général Daoud Aly Mohammedine avait pris part à la précédente rencontre tenue du 23 au 25 avril 2024 à Saint-Pétersbourg, en Russie. Ce rendez-vous international constitue un cadre privilégié pour échanger sur toutes les questions liées à la sécurité mondiale et aux mécanismes de renforcement de la coopération entre les nations partenaires, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, le trafic, le crime organisé et toutes les autres formes de menaces…

