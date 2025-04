Il aurait sans doute été l’un des grands artisans de la célébration de cette «Année de la culture» au Mali, grâce à ses mélodies envoûtantes, à son talent, à sa passion et surtout à son immense expérience d’artiste, de star du showbiz mondial. Mais, le destin en a décidé autrement. Amadou Bagayoko, l’éternel compagnon de Bagayoko Mariam Doumbia (dans la vie et sur scène) a tiré sa révérence vendredi dernier (4 avril 2025) à 70 ans (né un 24 octobre 1954 à Bamako). Après Toumani Diabaté le 19 juillet 2024, la musique perd aujourd’hui l’une de ses grandes icônes, l’une de ses plus prestigieuses légendes.

Amadou (Bagayoko) et Mariam (Doumbia) ! Le célèbre couple fusionnel (aussi bien dans la vie que sur scène) qui a fait connaître la musique malienne à travers le monde ne sillonnera plus les artères du showbiz main dans la main, bras dessus, bras dessous, dans la parfaite harmonie sentimentale et l’enviable accord artistique. Et pour le Rossignol du Mandé, Salif Kéita (aux côtés de Mariam pendant tous les obsèques le dimanche 6 avril 2025), «Amadou sans Mariam, Mariam sans Amadou : c’est la plus grande fausse note qu’on peut entendre dans la vie» !

Pour le jeune et dynamique entrepreneur culturel Alioune Ifra Ndiaye, «Amadou et Mariam, ce sont deux personnes, mais une unité. Une unité humaine. Une unité d’amour. Une unité de créativité. Une unité d’action… Dans une interview, quand Amadou commence une phrase, Mariam la finit. Dans une chanson, quand Mariam commence une mesure, Amadou la complète avec sa guitare. Quand Mariam se fâche (ça lui arrive souvent), Amadou tempère…».

Seul le destin pouvait donc défaire ces liens indestructibles et qui n’ont cessé de se bonifier au fil des années et des expériences musicales. Et il s’en est chargé en laissant Mariam face à la solitude et à «un océan de souvenirs». Mais, comme le dit l’autre, «la mort n’arrête pas l’amour …». Il ne faut donc pas s’attendre à voir la flamme de cet amour indestructible s’éteindre suite à l’éclipse d’Amadou. Selon Mariam, le secret de la longévité de leur couple est qu’il était fondé sur l’amour, le respect mutuel, la tolérance et le pardon mutuel, la communication perpétuelle… «Dans un monde où la lumière leur était souvent refusée, Amadou et Mariam ont su transformer leur cécité en une richesse émotionnelle. Leurs voix, harmonieuses et puissantes, racontaient une histoire d’amour et de résilience, touchant les cœurs de millions de fans à travers le monde», a témoigné notre confrère Mamadou Camara (Madous).

Amadou Bagayoko (musicien) et Mariam Doumbia (chanteuse) se sont rencontrés en 1976 à l’Institut des jeunes aveugles (IJA) grâce à leur passion pour la musique. Amadou a perdu la vue dans l’adolescence à cause d’un trachome mal soigné, Mariam à cinq ans du fait des séquelles d’une rougeole. Ils sont parmi les premiers pensionnaires de l’IJA créé par l’État en 1973. Mariam y apprenait le braille et donnait des cours de chant et de danse aux autres élèves. À l’orchestre de l’institut, elle a rencontré Amadou : Ce fut «un coup de foudre tant romantique qu’artistique». Bien évidemment que le début n’a pas été aisé à cause des préjugés et de la stigmatisation.

«Quand nous étions jeunes, les handicapés étaient mal considérés au Mali. Les gens avaient honte de leurs enfants handicapés, ils les cachaient. Nous avons été le premier couple aveugle à se marier et on a eu le courage de jouer partout», a récemment confié Mariam à des confrères français. Leur succès musical au Mali et au-delà de ses frontières a bien naturellement changé la donne en leur faveur. Devenus des ambassadeurs planétaires de la musique malienne, Amadou et Mariam ont énormément œuvré à briser les barrières discriminatoires se dressant entre les personnes en situation de handicap et les autres.

Les premiers titres du couple légendaire datent des années 1980. Mais, il a dû attendre 2004 pour connaître un succès planétaire avec «Dimanche à Bamako». Un succès suivi d’autres qui ont fait régulièrement danser le monde entier. Et cela au gré des collaborations avec des sommités comme Damon Albarn, leader de Blur et Gorillaz, sur le titre «Sabali» en 2008. Sans compter les premières parties pour Coldplay en 2009 et U2 en 2011 ; des soirées caritatives avec Stevie Wonder en Côte d’Ivoire ou avec David Gilmour (Pink Floyd) à Londres.

Début septembre 2024, le couple avait introduit en chanson l’extinction définitive de la flamme paralympique à l’occasion des Jeux olympiques de «Paris 2024», en interprétant «Je suis venu te dire que je m’en vais». Une composition de Serge Gainsbourg inspirée par le poète Paul Verlaine. Le duo a aussi joué en l’honneur de Barack Obama lors de la remise de son prix «Nobel de la paix», à Oslo (Norvège) en 2009. Leur recette ? «Des messages simples sur la vie quotidienne, la société… distillés sur des mélodies entraînantes issues de la tradition bambara, avec un habillage rock, funk, électro… Une musique qu’Amadou appelait afro-blues-rock», souligne un critique français fasciné par la simplicité et l’humilité du couple. Ce qui fait écrire à un confrère que «Amadou Bagayoko n’était pas qu’un chanteur. Il était un conteur d’histoires, un gardien de la culture mandingue, un virtuose de la guitare dont les accords résonnent encore. Avec Mariam, il a redonné vie à la musique bambara, en la fusionnant avec des sonorités d’ailleurs. Je pense à toi, Dimanche à Bamako, Sabali…».

Autant de titres qui resteront gravés dans «la mémoire collective» comme un héritage intemporel. Au fil des albums, le duo s’est bâti une célébrité planétaire, à l’image du célèbre tube, «Dimanche à Bamako» et de son album homonyme, produit par Manu Chao, paru en 2004. Cette célébrité leur a naturellement valu une reconnaissance à plusieurs niveaux, notamment une «Victoire de la musique» dans la catégorie «Musiques du monde» en 2005.

Après plus d’un million d’albums vendus, de nombreuses récompenses et une nomination aux Grammy Awards américains en 2010, le duo préparait encore son retour, avec un «best-of» (prévu pour septembre 2025) baptisé «La Vie est belle». Un projet qui, naturellement, prend aujourd’hui «une toute autre dimension».

La cruauté de la mort, c’est de mettre fin aux plus belles histoires d’amour, de séparer les inséparables en condamnant le «survivant» (ou la survivante) à la réclusion sentimentale. Une icône de la musique (malienne, africaine et planétaire) s’en allée ! Amadou a tiré sa révérence en nous confiant Mariam et leurs trois enfants, et en léguant à la postérité un fabuleux héritage comme source de son immortalité !

Moussa Bolly

Commentaires via Facebook :