Dans le cadre de « 2025, année de la culture au Mali », décrétée par le président de la Transition, le Général d’Armée Assimi Goïta, une conférence s’est tenue ce jeudi 3 avril 2025 à l’Université Yambo Ouologuem de Bamako. Placée sous le thème « Citoyenneté et valeurs culturelles », cette rencontre était animée par la Marraine du mois de mars, Dr Fatoumata Coulibaly dite FC.

L’événement, initié par le ministère de l’Artisanat, de la Culture, de l’Industrie hôtelière et du Tourisme en partenariat avec celui de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, a rassemblé de nombreux acteurs du monde culturel, des universitaires et des étudiants. DAGNOKO

La Marraine du mois de mars et conférencière, Dr Fatoumata Coulibaly dite FC a mis l’accent sur l’importance de parler de la citoyenneté et des valeurs culturelles dans les établissements scolaires et universitaires. « On n’en parle pas beaucoup dans nos établissements, et pourtant, il faut en parler dans nos langues nationales, dans toutes nos langues nationales. Il est essentiel que la jeunesse sache qui elle est, d’où elle vient, sans renier son ethnie, son pays, sa localité, ni sa culture », a-t-elle affirmé avec conviction.

Elle a souligné que la culture englobe tous les aspects de la vie : éducation, santé, environnement, traditions, et bien plus encore. Pour elle, la citoyenneté repose sur des valeurs universelles comme l’écoute, la tolérance et l’égalité entre les citoyens, quel que soit leur statut social ou leur appartenance ethnique. « Nos cultures sont riches et variées, et leurs valeurs doivent façonner notre citoyenneté. Être un bon citoyen, c’est être en accord avec soi-même, s’aimer et se respecter », a-t-elle ajouté.

L’engagement des autorités maliennes

Représentant le ministre de l’Artisanat, de la Culture, de l’Industrie hôtelière et du Tourisme, Alamouta Dagnoko a rappelé l’importance de la culture comme outil de transformation sociale et de consolidation de la cohésion nationale. « Depuis 2012, le Mali fait face à une crise multiforme qui a entraîné une perte de valeurs identitaires et de repères culturels. La restauration de ces valeurs est aujourd’hui un enjeu primordial », a-t-il déclaré.

Cette journée a mis en avant l’importance de la transmission des valeurs maliennes, notamment par l’éducation et l’oralité, afin de renforcer la cohésion sociale et l’identité nationale. Dans cette dynamique, le projet « Culture Mali 2025 » a été lancé pour faire de la culture un levier de transformation sociale et économique. Il repose sur trois axes majeurs, notamment la revitalisation culturelle des territoires, la valorisation du patrimoine pour la paix et la réconciliation, ainsi que le repositionnement de l’image du Mali à l’international. Dix initiatives phares, telles que l’éducation à la citoyenneté, le développement des industries culturelles et la promotion des talents, accompagneront ce programme ambitieux visant à insuffler un nouvel élan à la culture malienne.

En marge de la conférence, les participants ont eu l’opportunité d’assister à la projection du film « La danse du singe du réalisateur malien Salif Traoré ». Ce moment cinématographique a permis de mettre en lumière l’importance de l’art et du patrimoine culturel dans la transmission des valeurs sociétales et identitaires.

Vers une réappropriation des valeurs culturelles

L’intervention de Dr Fatoumata Coulibaly dite FC et des autorités présentes a mis en exergue l’urgence d’un retour aux valeurs culturelles maliennes. La conférencière a exhorté la jeunesse à être « comme un bon jardinier », selon les mots d’Amadou Hampâté Bâ : « Un arbre a besoin de profondes racines pour grandir

Cette conférence marque ainsi une étape importante dans l’éveil des consciences et la promotion des valeurs culturelles comme socle de la citoyenneté. Avec des initiatives comme « Culture Mali 2025 », le pays s’engage dans un processus de revitalisation identitaire et culturelle, porté par des actions concrètes et des discours inspirants. Un pas de plus vers le « Mali Kura » voulu par les autorités de la Transition.

