Communiqué de presse: B2Gold continue ses opérations à la mine de Fekola malgré le mouvement de grève des Travailleurs ; La mise en œuvre du protocole d’accord avec l’État du Mali se poursuit

Vancouver, C.-B., le 2 décembre 2024 – B2Gold Corp. (TSX : BTO, NYSE AMERICAN : BTG, NSX : B2G) (« B2Gold » ou la « Société ») annonce qu’elle suit de près une grève qui a débuté le 29 novembre 2024, par certains employés desafiliale Fekola auMali. Conformément à l’avis donnéà la Société parle syndicat des travailleurs de Fekola, la grève a débuté le 29 novembre 2024 pour une durée de sept (7) jours se terminant le 5 décembre 2024. L’usine de Fekola continue d’être opérée à plein régime pendant cette période et la Société s’attend toujours à être situer dans la limite inférieure de ses prévisions de production annuelle pour la mine de Fekola, soit entre 420 000 et 450 000 onces d’or en 2024.

La santé et la sécurité des employés de B2Gold demeurent la priorité absolue de la Société. Pendant la période de grève de sept jours, la Société continue d’exploiter les infrastructures essentielles et l’usine à un rythme réduit, maintenant ainsi le programme de production d’or prévu de la période. Il est important de noterqu’en vertu de la législation malienne, les employés sont autorisésà fournir un service minimum et que la participation aux grèves n’est pas obligatoire pour les employés qui décident de continuer à travailler.

La Société estime que la grève est principalement une réponse à l’action menée par B2Gold contre un petit nombre d’employés de Fekola qui se sont précédemment livrés à des activités illégales préjudiciables à la productivité de la mine de Fekola, y compris des actions de « ralentissement » des employés du département de la production et un sit-in illégal au bureau de la direction de Fekola en août 2024. Au cours de cette période, B2Gold a exhorté tous les employés de Fekola à éviter de s’impliquer dans ces activités illégales et, conformément à la loi malienne, aux accords syndicaux actuels de Fekola et au code de conduite des employés de B2Gold, a entamé le processus disciplinaire pour les employés qui ont choisi de s’engager dans ces activités illégales.

B2Gold reste prête et disposée à participer aux réunions avec le syndicat des travailleurs de Fekola pour parvenir à une résolution, et continuera à adhérer aux procédures légales, en respectant les droits de tous ses employés, en invitant le syndicat à s’engager dans un dialogue constructif et en fournissant aux autorités toutes les informations demandées. Fekola dispose de procédures bien documentées et reconnues pour traiter toute forme de grief, ainsi que de plateformes d’engagement établies avec les représentants syndicaux, pour aborder les questions concernant les employés de B2Gold. B2Gold s’engage à respecter les normes les plus élevées d’intégrité et de transparence et continuera à se concentrer sur une exploitation minière sûre et durable à Fekola, qui apporte de grands avantages à la main-d’œuvre, aux communautés environnantes et à l’État du Mali.

La Société fait en outre des progrès considérables avec l’État du Mali sur leurs livrables respectifs et la mise en œuvre des mesures nécessaires au protocole d’accord signé en septembre 2024, y compris la délivrance des permis nécessaires pour commencer l’exploitation minière de Fekola Regional (située à 25 kilomètres au nord de la mine de Fekola). Dès la délivrance du permis d’exploitation minière de Fekola Regional, les opérations minières débuteront début 2025 avec une production d’or initiale potentiellement prévue de générer environ 80 000 à 100 000 onces d’or supplémentaire sur une base annuelle à partir des sources de la mine de Fekola Regional grâce au transport par camion de la carrière à ciel ouvert jusqu’à l’usine de Fekola. B2Gold continue d’entretenir de solides relations de travail avec le gouvernement malien.

B2Gold est un producteur d’or international à faible coût dont le siège social est situé à Vancouver, au Canada. Fondée en 2007, B2Gold exploite actuellement des mines d’or au Mali, en Namibie et aux Philippines, le projet Goose, en construction dans le nord du Canada et de nombreux projets de développementet d’exploration dans divers pays,dontle Mali,la Colombie etla Finlande. B2Gold prévoit une production d’or totale consolidée comprise entre 800.000 et 870.000 onces en 2024.

Les résultats et les prévisions de production présentés dans ce communiqué de presse reflètent la production globale des mines exploitées par B2Gold à 100 %. Veuillez consulter notre brochure annuelle datée du 14 mars 2024 pour une explication de notre participation dans les mines exploitées par B2Gold.

