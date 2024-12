Orange Music Talents : Cheick Tidiane Seck visite les talents

Les candidats au concours d‘Orange Music Talents’ ont reçu le mercredi 4 décembre 2024 au Palais de la Culture, la visite du multi-instrumentiste, le géant de la musique malienne, Cheick Tidiane Seck. Occasion pour lui de donner des conseils aux jeunes artistes, et au Staff d’Orange Mali initiateur de l’événement de revenir sur l’objectif de la compétition.

Ils étaient nombreux les cadres d’Orange à être présents à ce passage du maestro de la musique malienne. Devant qui, des jeunes talents ont presté des chansons.

Orange Music. Talent est un projet du Groupe Orange Afrique et Moyen-Orient de grande envergure, a fait savoir la Chef de division Communication Institutionnelle et Sponsoring d’Orange–Mali, Mme Doucouré Fatoumata Sangaré. Il vise à promouvoir les jeunes musiciens locaux. En effet, la responsable du projet Orange Music Talents du Mali, Kadidia Makadji, assure qu’ Orange Music Talents a pour objectif de valoriser la riche culture malienne et le talent des jeunes musicien .

Elle a fait savoir que la compétition a été ouverte à toutes les régions du Mali. Et elle prévoit différentes phases, notamment la phase ‘Doniblo’ autrement dit ‘la case du savoir’ prévue du 20 décembre au 18 janvier 2025. Lors de cette étape, les meilleurs de la sélection seront en retraite résidentielle pour bénéficier des formations, encadrement et coaching des artistes de renommée.

Le Directeur de la Division communication institutionnelle et de la RSE, Moussa Sacko représentant de Directeur général d’Orange lors de la rencontre, a salué et encouragé les candidats. Il les a surtout invité à profiter de cette opportunité qui ne laisse aucun participant perdant en terme d’apprentissage et de formation.

Quant à Cheick Tidiane Seck, après avoir soumis ses observations sur les prestations, il a loué cette initiative d’Orange Mali en faveur de la culture d’une façon générale.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

